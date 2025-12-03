코웨이, '아이스 스탠드 자이언트' 정수기 출시

얼음 저장·제빙 성능 강화

코웨이는 대용량 스탠드형 얼음정수기 '아이스 스탠드 자이언트'를 출시했다고 3일 밝혔다.

코웨이 아이스 스탠드 자이언트 정수기는 5.2kg의 얼음 저장고에 더해 일일 제빙량을 기존 제품보다 약 94% 높은 20kg로 구현해 하루 최대 약 1659개의 얼음을 생성한다. 특히 12분마다 얼음을 만드는 쾌속 제빙 기술력을 탑재해 기존 대비 약 31% 빠른 속도로 얼음을 공급한다.

물을 받는 추출구 부분의 효율성과 편의성 역시 높였다. 추출부 높이는 허리를 굽힐 필요 없도록 팔 높이까지 올렸다. 추출 공간은 27cm로 넓어져 긴 물병도 기울이지 않은 채 사용할 수 있고, 얼음과 물이 동시에 나오는 '얼음물' 기능이 적용돼 각각 받아야 하는 번거로움을 없앴다. 3단계 맞춤 추출(약 500mL, 700mL, 1L)로 필요한 용량만큼을 원터치로 선택할 수 있다.

위생도 강화했다. 4중 UV 살균 기능으로 얼음 저장고부터 트레이, 파우셋을 주기적으로 살균해주며, 작동 상황은 전면 화면을 통해 한눈에 확인할 수 있다. 추출구 커버와 파우셋, 얼음 트레이, 정수탱크 등은 간편하게 분리해 세척할 수 있다. 또한, RO 필터 시스템을 적용해 중금속, 박테리아 등 물속에 녹아있는 유해 물질은 물론 노로바이러스, 대장균 등을 99.99% 제거할 수 있다는 설명이다.

이 외에도 에너지소비효율 1등급을 획득해 전기료 부담을 줄였다. 색상은 ▲포슬린 화이트 ▲페블 그레이 총 2가지로 실내 공간과 인테리어에 따라 선택할 수 있다.

신제품에 대한 자세한 내용 및 구매는 코웨이 홈페이지, 코웨이닷컴 앱 또는 실시간 코디매칭 서비스를 통해 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 "아이스 스탠드 자이언트 정수기는 압도적인 얼음 용량과 성능을 갖춘 만큼 얼음 사용량이 많은 사무실, 공공시설, 군부대 등에서도 여유롭게 사용할 수 있다"며 "강화된 위생과 높은 전력 효율 덕분에 크게 신경 쓰지 않아도 손쉽게 유지관리가 가능해 다중이용시설에서 극강의 효율성을 발휘한다"고 했다.





