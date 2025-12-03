[포토] 개회사하는 안규백 국방부 장관

안규백 국방부 장관이 3일 서울 중구 그랜드하얏트서울 그랜드볼룸에서 열린 '2025 국방 AI 생태계 발전 포럼'에 참석해 개회사 하고 있다.







