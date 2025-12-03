웰로, 타임라인·마이데이터 기반 '초개인화 정책 탐색' 시대 연다

초개인화 정책 추천 엔진 고도화

마이데이터 연동 및 타임라인 기반 맞춤 정책 신규 도입

웰로는 자사 개인 맞춤형 정책 추천 플랫폼에 타임라인별 맞춤 정책 기능과 마이데이터 기반의 개인화 서비스를 순차 도입한다고 3일 밝혔다.

먼저 '타임라인별 맞춤 정책'은 국가 정책을 사용자의 연령과 생애 단계에 맞춰 한눈에 시간 축 형태로 조회할 수 있는 서비스로 웰로 플랫폼 내 '맞춤 정책' 메뉴에서 확인할 수 있다. 사용자가 현재 시점에서 신청 가능한 정책뿐 아니라 놓친 정책과 향후 신청 가능한 정책까지도 시점별로 살펴볼 수 있어, 정책을 단순 정보가 아닌 '생활 설계의 도구'처럼 활용하도록 돕는다.

해당 서비스에는 정책 대상, 신청 자격 및 기간, 지원 형태 등의 메타 데이터를 시계열 구조로 배열하는 타임라인 알고리즘과 '시계열 정책 매칭 기술'이 함께 적용됐다. 인공지능(AI) 기반으로 과거, 현재, 미래 흐름에 따라 분석 및 정제된 정책 데이터를 선별해 추천하는 과정에서 사용자의 이력, 추후 예상되는 변화까지 고려해 상태를 자동으로 갱신해주는 것이 특징이다.

'마이데이터 기반 맞춤 정책' 서비스는 통신, 의료 등 여러 곳으로 흩어져 있는 개인의 생활 데이터를 통합 연동해 사용자의 최신 상태를 반영한 정책을 추천하는 기능이다. 이를 통해 웰로 이용자들은 자신의 실생활 변화가 실시간으로 반영된 정책들을 정교하게 제시받을 수 있도록 할 예정이다. 마이데이터가 연동되면 신청 기한, 자격 변경, 신규 혜택 등 정책 변동 사항도 자동으로 감지돼 별도의 정보 업데이트나 입력 과정 없이도 최적화된 맞춤 정책 확인이 가능하다.

마이데이터는 개인정보관리 전문기관으로 지정된 사업자만 이용할 수 있는 전문 중계 솔루션을 통해 안전하게 통합 및 송수신된다. 암호화와 접근통제 등 보안 체계 아래 저장된 정보는 정확도 향상을 위해 가공, 분석돼 이용자가 명확히 동의한 범위 내에서만 정책 추천에 활용된다.

김유리안나 웰로 대표는 "정책은 개인의 삶과 밀접하게 연결된 정보인 만큼, 고객이 자신에게 꼭 맞는 정책을 더 쉽게 확인할 수 있도록 초개인화 서비스로의 개편을 지속하고 있다"라며, "앞으로도 AI와 데이터 기반 기술을 계속해서 고도화해 누구나 자신의 삶에 꼭 맞는 정책을 놓치지 않도록 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



