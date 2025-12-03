본문 바로가기
용인시 "불법촬영 탐지장비 무료로 빌려드립니다"

정두환기자

입력2025.12.03 09:19

숏뉴스
전파탐지기 등 53대 대여 서비스

경기도 용인시는 디지털 성범죄 예방을 위해 공공시설 불법 촬영 탐지장비 대여 서비스의 활용도를 높이고 이용 편의성을 제고할 계획이라고 3일 밝혔다.

시는 공중화장실 등 일상에서 발생할 수 있는 불법 카메라 설치 여부를 스스로 점검할 수 있도록 전파탐지기, 렌즈탐지기, 적외선탐지기 등 총 53대의 장비를 시민에게 무료로 대여 중이다.


시는 시민의 안전과 디지털 성범죄 예방을 위해 장비 대여 서비스의 활용도를 높이고 이용 편의성을 개선할 계획이다.

시는 이와 함께 성범죄 피해자 지원을 위해 심리 상담, 의료·법률 지원, 치료·회복 프로그램도 강화할 계획이다. 시는 지역 성폭력상담소에 보조금을 지원해 지난해에만 약 2800건의 상담을 진행하는 등 성범죄 피해자 지원에 나서고 있다.


성폭력 예방 캠페인과 시민 대상 폭력 예방 교육도 운영하고 있다. 지난해에는 '용인시 디지털 성범죄 예방 및 피해자 보호·지원에 관한 조례'를 만든 데 이어 올해 약 4600명을 대상으로 디지털성범죄 예방교육을 실시했다.


시는 2026년부터 다중이용시설 등 예방 교육 대상을 확대해 교육의 실효성을 높일 방침이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

