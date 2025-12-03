롯데홈쇼핑, 베트남 하노이 예비 방송인 글로벌 현장 실습

업계 최초 산학협력 프로그램 운영

'크리에이터 클래스' 대학대전 우수 3팀 선정

웨스트레이크 하노이 등 K유통 탐방

롯데홈쇼핑은 오는 5일까지 베트남 하노이에서 미래 방송인을 꿈꾸는 대학생 20여명을 대상으로 K유통 채널 탐방, 현지 전문가 특강 등 글로벌 현장 실습 교육을 진행한다고 3일 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 베트남 하노이에서 미래 방송인을 꿈꾸는 대학생 20여명을 대상으로 K유통 채널 탐방, 현지 전문가 특강 등 글로벌 현장 실습 교육을 진행한다. 이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장을 비롯한 참가자들이 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 기념촬영하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공(뒷줄 오른쪽에서 두 번째) 롯데홈쇼핑 이동규 커뮤니케이션부문장 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 지난 9월부터 업계 최초로 운영 중인 산학협력 프로그램 '크리에이터 클래스 대학대전'의 일환이다. 대학 강의와 라방 실습에 이어 채용까지 연계하는 교육 과정이다. 최종 커리큘럼으로 글로벌 현지 유통시장을 탐방하는 해외 연수 프로그램을 기획했다.

우수한 성과를 거둔 3개팀 대학생 20여명은 롯데홈쇼핑의 지원을 받아 K유통의 성공적인 정착 사례로 꼽히는 베트남 하노이를 방문해 현지 유통시장을 경험한다.

전날 이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장 등 관계자와 학생들은 베트남 하노이의 랜드마크로 자리 잡은 '롯데몰 웨스트레이크 하노이'를 방문했다. 입점 매장과 문화시설 등을 살펴보며 현지 소비 트렌드와 국내 유통기업의 해외 진출 성과를 확인했다.

또 현지 유통 전문가가 진행하는 ▲현지 유통채널 분석 ▲K유통 성공사례 ▲베트남 라이브커머스 동향 등 실전형 교육 프로그램도 진행됐다. 추후 대형 테마파크 '메가 그랜드 월드'에 입점된 한류 문화거리, 호안끼엠 호수, 기찻길 마을 등 명소도 방문해 현지 연수를 이어갈 예정이다.

이 부문장은 "차세대 방송 인재 양성을 위해 올해 하반기부터 대학 강의와 방송 실습, 해외 연수까지 이어지는 체계화된 산학협력 교육 커리큘럼을 기획했다"며 "최종 단계인 해외연수 프로그램은 단순 견학에서 벗어나 K유통의 대표 성공 시장으로 꼽히는 베트남 현지 탐방, 전문가 실습 교육을 제공하는 실전형 과정으로, 앞으로도 미래 유통 인재 양성에 주력하겠다"라고 말했다.

한편, 롯데홈쇼핑 '크리에이터 클래스'는 2023년 신설된 이후 현재 5기까지 200명 이상이 교육을 수료해 쇼호스트, 유튜버 등 미디어 산업 현장에서 활동 중이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>