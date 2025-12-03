본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

롯데홈쇼핑, 베트남 하노이 예비 방송인 글로벌 현장 실습

김흥순기자

입력2025.12.03 08:59

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

업계 최초 산학협력 프로그램 운영
'크리에이터 클래스' 대학대전 우수 3팀 선정
웨스트레이크 하노이 등 K유통 탐방

롯데홈쇼핑은 오는 5일까지 베트남 하노이에서 미래 방송인을 꿈꾸는 대학생 20여명을 대상으로 K유통 채널 탐방, 현지 전문가 특강 등 글로벌 현장 실습 교육을 진행한다고 3일 밝혔다.


롯데홈쇼핑은 베트남 하노이에서 미래 방송인을 꿈꾸는 대학생 20여명을 대상으로 K유통 채널 탐방, 현지 전문가 특강 등 글로벌 현장 실습 교육을 진행한다. 이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장을 비롯한 참가자들이 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 기념촬영하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공(뒷줄 오른쪽에서 두 번째) 롯데홈쇼핑 이동규 커뮤니케이션부문장

롯데홈쇼핑은 베트남 하노이에서 미래 방송인을 꿈꾸는 대학생 20여명을 대상으로 K유통 채널 탐방, 현지 전문가 특강 등 글로벌 현장 실습 교육을 진행한다. 이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장을 비롯한 참가자들이 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 기념촬영하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공(뒷줄 오른쪽에서 두 번째) 롯데홈쇼핑 이동규 커뮤니케이션부문장

AD
원본보기 아이콘

이번 교육은 지난 9월부터 업계 최초로 운영 중인 산학협력 프로그램 '크리에이터 클래스 대학대전'의 일환이다. 대학 강의와 라방 실습에 이어 채용까지 연계하는 교육 과정이다. 최종 커리큘럼으로 글로벌 현지 유통시장을 탐방하는 해외 연수 프로그램을 기획했다.

우수한 성과를 거둔 3개팀 대학생 20여명은 롯데홈쇼핑의 지원을 받아 K유통의 성공적인 정착 사례로 꼽히는 베트남 하노이를 방문해 현지 유통시장을 경험한다.


전날 이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장 등 관계자와 학생들은 베트남 하노이의 랜드마크로 자리 잡은 '롯데몰 웨스트레이크 하노이'를 방문했다. 입점 매장과 문화시설 등을 살펴보며 현지 소비 트렌드와 국내 유통기업의 해외 진출 성과를 확인했다.


또 현지 유통 전문가가 진행하는 ▲현지 유통채널 분석 ▲K유통 성공사례 ▲베트남 라이브커머스 동향 등 실전형 교육 프로그램도 진행됐다. 추후 대형 테마파크 '메가 그랜드 월드'에 입점된 한류 문화거리, 호안끼엠 호수, 기찻길 마을 등 명소도 방문해 현지 연수를 이어갈 예정이다.

이 부문장은 "차세대 방송 인재 양성을 위해 올해 하반기부터 대학 강의와 방송 실습, 해외 연수까지 이어지는 체계화된 산학협력 교육 커리큘럼을 기획했다"며 "최종 단계인 해외연수 프로그램은 단순 견학에서 벗어나 K유통의 대표 성공 시장으로 꼽히는 베트남 현지 탐방, 전문가 실습 교육을 제공하는 실전형 과정으로, 앞으로도 미래 유통 인재 양성에 주력하겠다"라고 말했다.


한편, 롯데홈쇼핑 '크리에이터 클래스'는 2023년 신설된 이후 현재 5기까지 200명 이상이 교육을 수료해 쇼호스트, 유튜버 등 미디어 산업 현장에서 활동 중이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기