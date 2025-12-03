본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

김경수 KAIST 대회부총장, 국회 과학기술 공로장 '교육위원장상' 수상

대전=정일웅기자

입력2025.12.03 08:14

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KAIST는 3일 서울 국회도서관 대강당에서 열리는 '2025 국회 과학기술 대토론회 및 공로장 시상식'에서 김경수 대외부총장이 '교육위원장상'을 받는다고 밝혔다.


김경수 대외부총장(기계공학과 교수). KAIST 제공

김경수 대외부총장(기계공학과 교수). KAIST 제공

AD
원본보기 아이콘

김 부총장은 국가 과학기술 발전을 위한 정책·입법 지원 협력에 기여하고 첨단 기술 분야 연구 성과를 인재양성과 산업계에 효과적으로 확산해 온 공적을 인정받아 수상자 명단에 이름을 올렸다.

그간 김 대외부총장은 인공지능(AI), 모빌리티, 자동화 등 첨단산업 핵심 분야에서 정책 및 인재양성 의제 발굴과 공론화에 참여하면서 국회와 과학기술계 간 협력 기반을 강화했다.


특히 더불어민주당 정동영 의원(현 통일부 장관)과 국민의힘 최형두 의원이 공동 주최하는 'AI G3 강국 신기술 전략 포럼'에 참여해 학계의 현장 의견을 국회에 전달, 국회 내 과학기술 정책의 실효성과 전문성을 높이는 데 기여했다는 평가를 받는다.


또 제어 로봇 분야에서 SCI급 국제 저널 논문 175편을 발표하며 국제적 연구 역량을 인정받은 점과 석·박사 고급 과학기술 인재 112명을 배출해 미래 기술 경쟁력을 확보하는 데 기여한 점 등이 교육위원장상을 받는 데 긍정적인 영향을 줬다.

김 부총장은 "AI G3 강국 실현은 대한민국이 반드시 달성해야 할 국가 전략 목표"라며 "KAIST는 앞으로도 세계를 선도하는 연구와 인재 양성으로 국가 기술경쟁력을 더욱 강하게 끌어올리겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기