김경수 KAIST 대회부총장, 국회 과학기술 공로장 '교육위원장상' 수상

KAIST는 3일 서울 국회도서관 대강당에서 열리는 '2025 국회 과학기술 대토론회 및 공로장 시상식'에서 김경수 대외부총장이 '교육위원장상'을 받는다고 밝혔다.

김 부총장은 국가 과학기술 발전을 위한 정책·입법 지원 협력에 기여하고 첨단 기술 분야 연구 성과를 인재양성과 산업계에 효과적으로 확산해 온 공적을 인정받아 수상자 명단에 이름을 올렸다.

그간 김 대외부총장은 인공지능(AI), 모빌리티, 자동화 등 첨단산업 핵심 분야에서 정책 및 인재양성 의제 발굴과 공론화에 참여하면서 국회와 과학기술계 간 협력 기반을 강화했다.

특히 더불어민주당 정동영 의원(현 통일부 장관)과 국민의힘 최형두 의원이 공동 주최하는 'AI G3 강국 신기술 전략 포럼'에 참여해 학계의 현장 의견을 국회에 전달, 국회 내 과학기술 정책의 실효성과 전문성을 높이는 데 기여했다는 평가를 받는다.

또 제어 로봇 분야에서 SCI급 국제 저널 논문 175편을 발표하며 국제적 연구 역량을 인정받은 점과 석·박사 고급 과학기술 인재 112명을 배출해 미래 기술 경쟁력을 확보하는 데 기여한 점 등이 교육위원장상을 받는 데 긍정적인 영향을 줬다.

김 부총장은 "AI G3 강국 실현은 대한민국이 반드시 달성해야 할 국가 전략 목표"라며 "KAIST는 앞으로도 세계를 선도하는 연구와 인재 양성으로 국가 기술경쟁력을 더욱 강하게 끌어올리겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



