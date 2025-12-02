[포토] 협약식 후 인사 나누는 김민석 총리

김민석 국무총리가 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '생활폐기물 직매립 금지 이행 업무협약식'을 마치고 김동연 경기도지사와 악수하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>