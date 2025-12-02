벤처기업協, 벤처생태계 활성화 공헌한 국회의원 22인 선정

10년째 국회의원 공로대상 수여

벤처기업협회는 2025년 혁신·벤처생태계 발전에 기여한 국회의원을 2일 선정했다.

협회는 2016년부터 매년 벤처생태계 활성화에 공헌한 국회의원에게 '국회의원 공로대상'을 수여하며 벤처업계를 대표해 감사의 마음을 전하고 있다.

송병준 벤처기업협회장이 2일 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스에서 열린 '대한민국 벤처 30주년 기념식'에서 환영사를 하고 있다. 벤처기업협회

올해 벤처인이 뽑은 최고의 국회의원은 더불어민주당 권칠승·김동아·김원이·김태년·김한규·박정·안도걸·윤준병·이재관·장철민·정진욱·정태호 의원, 국민의힘 김성원·김소희·박성민·박수민·배현진·윤한홍·이철규 의원, 서왕진 조국혁신당 의원, 천하람 개혁신당 의원, 김종민 무소속 의원이다.

송병준 벤처기업협회장은 "벤처생태계의 혁신 성장을 위해 노력해주신 의원님들께 깊이 감사드린다"며 "벤처 30주년을 맞이한 올해 벤처기업이 대한민국 미래 산업의 중심으로 자리매김할 수 있도록 국회의 지속적인 관심과 지원을 당부드린다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



