부산교육청, 전국 최초 ‘어린이집 회계 업무 안내서’ 제작·배포

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.02 10:25

부산시교육청(교육감 김석준)은 유보통합 시범사업의 안정적 추진을 위해 전국 최초로 '어린이집 회계 업무 안내서'를 제작했다. 12월 중 부산지역 어린이집에 배포할 예정이다.


이 안내서는 유치원과 어린이집 간 상이한 회계 기준을 비교·분석해 어린이집 회계 담당자가 실제 회계 처리 과정에서 참고할 수 있도록 구성됐다. 특히 기관별 지출 기준 편차를 최소화하기 위해 표준 지출결의서 및 증빙서류 서식, 실무자 중심 질의응답(FAQ), 사례 기반 회계 처리 요령, 표준 편철 순서 등을 담아 회계 서류 관리와 실무 효율성을 높였다.

부산교육청은 안내서 개발을 위해 교육청 관계자, 지자체 실무자, 회계 전문가 등 8명으로 TF를 구성하고, 지난 7월부터 개발을 추진했다. 이어 9월부터 11월까지 시범사업 대상 어린이집 26개 기관을 대상으로 '찾아가는 11 맞춤형 회계 컨설팅'을 실시, 현장의 다양한 의견과 개선 요구를 수렴해 안내서에 반영함으로써 현장 적용성을 강화했다.


김석준 교육감은 "이번 안내서는 유보통합 회계 기준 정착의 출발점이자 회계 업무 전문성과 투명성을 높이는 중요한 기반이 될 것"이라며 "현장과 소통하며 실질적인 행정 지원을 이어가겠다"고 말했다.

부산교육청 전국 최초 ‘어린이집 회계 업무 안내서’ 표지.

부산교육청 전국 최초 '어린이집 회계 업무 안내서' 표지.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
