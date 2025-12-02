[단독]금감원, 쿠팡페이 현장조사 착수…결제체계 점검

2일 쿠팡페이에 조사 예고통지

안전성 확보의무 준수 중심

고객정보 유출 직원개입·은폐

정황포착시 수시검사 전환 가능성

금융감독원이 쿠팡 해킹 사태와 관련해 쿠팡의 핀테크 자회사인 쿠팡페이 현장조사에 착수한 것으로 확인됐다. 쿠팡페이는 금감원 지시로 자체 조사한 뒤 "쿠팡 해킹 사고와 연관이 없다"고 보고했으나 금감원은 쿠팡페이의 설명을 직접 확인하기로 했다.

2일 금융권과 쿠팡에 따르면 금감원은 이날 오전 쿠팡페이에 1주일간의 현장조사 예고통지서를 발송했다. 쿠팡 관계자는 "금감원으로부터 전날 현장조사 구두 통보, 이날 통지서를 받았다"고 밝혔다.

아시아경제 취재 결과 금감원은 지난달 셋째 주말 쿠팡페이에 쿠팡 본사 해킹 사고와 결제 정보 유출 관련 연관성이 있는지를 조사하라고 지시했다. 쿠팡페이는 지난달 28일 금감원에 자체 검사 결과 사고 관련 해당 사항이 없다고 보고했다. 쿠팡 본사도 결제 정보, 신용카드 번호 등은 노출되지 않았다고 밝혔다. 하지만 금감원은 쿠팡 측 보고만 믿고 조사를 안 할 순 없다고 판단, 현장조사에 나서기로 했다.

금감원은 현장조사에서 결제 정보 처리 및 관리 체계를 집중 점검할 예정이다. 전자금융거래법상 안전성 확보 의무 준수 여부와 금융관계법령 위규사항 등도 살펴본다. 결제 시스템에 누수가 없는지 살펴보는 작업으로 롯데카드, 비플페이 등 최근 발생한 금융기관 사이버사고 초동 조사 단계를 밟기 시작했다는 의미다.

금감원은 쿠팡페이가 보고한 대로 결제내역 등 고객 정보 유출 정황을 파악하진 않은 것으로 전해졌다. 금감원은 유출 정보가 없다는 쿠팡페이 측 답변을 받았고, 지난 주말 쿠팡 조사 결과 발표 직후 재차 관련 사실을 확인했다.

다만 현장조사 과정에서 피해 발생 사실, 구체적인 피해자 수 및 피해 규모, 결제관리 체계의 문제점 등이 드러날 경우, 금감원은 전금법 위반 여부를 본격적으로 조사하는 절차로 전환할 수 있다.

또한 쿠팡 해킹 사고와의 연관성, 결제정보 유출 가능성, 혹은 은폐 정황 등이 확인될 경우에는 롯데카드 사태처럼 즉시 수시검사로 전환될 가능성도 있다. 쿠팡페이 신용정보법, 개인정보보호법 위반 가능성을 살펴봐야 하기 때문이다. 이 경우 금감원 제재심의위원회, 금융위원회 부의·의결 등 기관 제재 절차로 이어질 수 있다.

금감원 관계자는 "현재로서는 수시검사 전환 여부에 대해 예단하기 어렵다"며 "사고 연관성과 피해 발생 여부 등은 점검을 시작해봐야 알 수 있을 것"이라고 말했다.

쿠팡페이 조사에서 위규사항이 밝혀지면 기관 제재 등 엄청난 파장이 이어질 것으로 보인다. 금융감독당국 수장도 금융회사 사이버 사고 보안 체계에 대해 상당히 심각하게 보고 있기 때문이다. 이찬진 금감원장은 전날 기자간담회에서 쿠팡 사고에 대해 "롯데카드와 쿠팡의 해킹사고를 보면 우리 보안 시스템 투자는 미국과는 비교할 것도 없고 (국제) 평균에 비춰서도 형편없는 수준"이라며 "원가에 반드시 반영해야 할 것"이라고 질타했다

한편 2022년 국회 정무위원회 국정감사에서 김한규 더불어민주당 의원이 공개한 수치에 따르면 쿠팡페이 가입자 수는 2453만8000명이다. 쿠팡 측은 쿠팡페이의 현 고객 수와 거래액을 공개하지 않았다. 쿠팡페이의 연매출액은 1조1248억원이다. 쿠팡페이 관계자는 "금감원 현장점검에 성실히 임할 방침"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



