본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]에이치이엠파마, 암웨이 신규 프로젝트 생산 주도 소식에 신고가

김진영기자

입력2025.12.02 09:10

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에이치이엠파마 가 장 초반 강세다.


2일 오전 9시 3분 기준 에이치이엠파마는 전일 대비 8.28%(4100원) 급등한 5만3600원에 거래되고 있다. 한때 5만4500원까지 오르며 52주 신고가를 찍었다.

회사가 암웨이의 뉴트리라이트 브랜드가 추진하는 신규 프로바이오틱스 개발 프로젝트에서 생산을 주도한다는 소식이 투자심리를 끌어올렸다. 이번 프로젝트는 에이치이엠파마가 자체 개발한 신규 균주와 암웨이 농장의 식물 유래 성분을 결합해 장 건강 효능을 극대화한 글로벌 신제품이다.


에이치이엠파마는 글로벌 암웨이 본사와의 협업 아래 세종 공장 실사, 성적서 검토 등 한국과 미국 간의 기술 검증 절차를 모두 완료했으며, 파일럿 단계에서 기술적 타당성과 공급망 신뢰성을 확보함에 따라 향후 글로벌 시장 확대에도 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.

[특징주]에이치이엠파마, 암웨이 신규 프로젝트 생산 주도 소식에 신고가
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은[부업의 함정]⑤ "한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

한국 군복·경찰복 입은 중국인들…"기이한 코스프레 그만둬야"

"대통령에 충성심 매우 강해"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

美상무 "한국 車관세 15%, 11월1일자 소급 인하" 공식 확인

새로운 이슈 보기