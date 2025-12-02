본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 경제관계장관회의에서 발언하는 구윤철 부총리

조용준기자

입력2025.12.02 07:39

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 경제관계장관회의에서 발언하는 구윤철 부총리
AD
원본보기 아이콘

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에 참석, 소비자물가동향 관련 발언을 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기' 1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

부정적 인식과 실패 부담으로 창업 꺼리는 청년들…27.6%만 "의향 높다"

새로운 이슈 보기