본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

쿠팡 초대형 개인정보 유출 추궁…국회, 긴급 현안질의 실시

문제원기자

입력2025.12.01 15:22

수정2025.12.01 15:44

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

과방위·정무위 2~3일 잇따라 현안질의
쿠팡 개인정보 유출 경위, 책임소재 추궁

국회가 3370만건의 고객 개인정보 유출 사태가 발생한 쿠팡을 상대로 2일 긴급 현안질의를 실시한다. 박대준 쿠팡 대표와 유관기관을 상대로 유출 경위와 책임 소재를 확인할 계획이다.


쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 사진은 1일 쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자

쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 사진은 1일 쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

1일 국회에 따르면 과학기술정보방송통신위원회는 2일 오전 전체회의를 열고 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 현안 질의를 진행한다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA) 등 유관기관 관계자가 참석할 것으로 보인다.

과방위는 박 대표와 쿠팡 정보보안 담당자 등을 상대로도 유출 경위 등을 캐물을 전망이다. 이번 고객 정보 유출은 최근 SK텔레콤의 개인정보 유출 사고(약 2324만명)를 크게 뛰어넘는 규모다.


국회 정무위원회도 오는 3일 오후 전체회의에서 유관기관과 쿠팡 관계자들을 불러 이번 사태에 대해 현안질의를 진행할 계획이다. 금융위원회와 금융감독원, 개인정보보호위원회, 국무조정실, 공정거래위원회 등 관계자가 출석할 것으로 보인다.


실질적인 오너인 쿠팡 창업주 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장에 대한 책임론도 커지고 있지만 국회 출석 여부는 불확실하다. 김 의장은 쿠팡 관련 논란으로 여러 차례 국회 출석을 요구받았으나 해외 체류 등을 이유로 지난달 14일, 28일 국정감사에도 불출석했다.

쿠팡 개인정보 유출 사태는 SK텔레콤 가입자 유심 정보 해킹 사건의 1.5배 규모인 만큼 역대급 과징금이 부과될 가능성이 있다. 개인정보보호법에 따르면 법 위반 시 매출액의 3%까지 과징금을 부과할 수 있는데, 쿠팡의 지난해 연결 매출액은 38조2988억원에 달한다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

새로운 이슈 보기