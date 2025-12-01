보훈공단, 원주 소재 공공기관과 '중소기업기술마켓 홍보박람회' 개최

공공기관·지자체·중소기업 상생협력, 현장 우수제품 적극 발굴

16개 우수 중소기업 제품 홍보·구매상담 기회 제공

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 보훈공단)은 지난달 28일 원주시 소재 공공기관 주관으로 '2025년 원주공공기관 합동 중소기업기술마켓 홍보박람회'를 건강보험심사평가원에서 개최했다고 1일 밝혔다.

한국보훈복지의료공단이 지난달 28일 '2025년 원주공공기관 합동 중소기업기술마켓 홍보박람회'를 건강보험심사평가원에서 개최하고 있다. 보훈공단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 '중소기업기술마켓'에 등록된 우수 중소기업 제품의 판로를 넓히고, 원주시 소재 공공기관과의 협력을 강화하기 위해 추진됐다. 특히 각 공공기관이 추천한 기술마켓 인증기업에 제품 홍보와 구매상담 기회를 제공함으로써 지역과 기업이 함께 성장할 수 있는 실질적인 상생협력 체계 구축에 중점을 뒀다.

박람회는 보훈공단을 비롯해 건강보험심사평가원, 한국광해광업공단, 한국관광공사, 원주시청이 공동 주관하고, 도로교통공단, 강원랜드, 원주미래산업진흥원 등 다수의 수요기관 구매 담당자들이 참석했다. 또한 기술력이 우수한 16개 중소기업이 제품과 솔루션을 직접 소개했다.

보훈공단 윤종진 이사장은 "이번 행사와 같은 중소기업의 성장을 지원하는 협력 프로그램 확대가 필요하다"며 "앞으로도 보훈병원과 보훈요양원 등 현장에서 활용이 가능한 우수제품을 적극 발굴하고 구매해 중소기업이 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



