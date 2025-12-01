주광덕 시장 "정약용 선생님의 가르침 계승…행복한 도시 만들겠다"

주광덕 남양주시장, '남양주 청소년 문화제' 참석

지역돌봄·사회적경제 협력의 현장 찾아 비전 제시

경기 남양주시는 지난 29일 경기시청자미디어센터에서 열린 '남양주 청소년 문화제'에 주광덕 시장이 참석해 아동 돌봄과 청소년 성장을 위한 시의 정책 방향을 공유하고, 현장의 목소리를 청취하는 시간을 가졌다고 1일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 29일 경기시청자미디어센터에서 열린 '남양주 청소년 문화제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 별나라꿈길공동체 사회적협동조합(대표 한동윤)이 주최해 2025년 한 해 동안의 활동 성과를 공유하고 미래 성장을 모색하는 자리로 마련됐다. 현장에는 남양주시다함께돌봄센터 6개소와 늘봄공유학교 아동·학부모·교사·관계자 등 150여 명이 참석했다.

청소년 문화제는 교육·돌봄·문화 분야의 협력 체계를 기반으로 그동안 추진한 사업의 결실을 보여줘 더욱 뜻깊은 행사로 평가됐다.

특히 '아이가치플러스사업'은 경기도사회적경제원과 지역 돌봄기관의 협력 모델로 주목받았다. 이번 문화제에는 별나라꿈길공동체 사협, 사협 한뼘사람들, ㈜기락, 교육공동체우리누리 사협 등 여러 사회적경제기업이 참여해 △안전한 돌봄 △건강한 교육 △정서 안정 △먹거리 지원 등을 제공했다. 이를 통해 지역 내 아동 돌봄의 질이 향상되고, 지속가능한 협력 기반이 강화되는 성과를 거뒀다.

또한 행사장에는 예술누림사업과 늘봄공유학교의 활동 결과물이 전시돼 청소년들이 발휘한 창의성과 협동심을 확인할 수 있어 큰 호응을 얻었다.

주광덕 시장은 "아동과 부모님이 건강하고 행복한 도시를 만드는 것이 시의 핵심 목표이며, 정약용 선생님의 가르침을 현대적으로 계승해 시민이 건강하고 행복하게 살 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

이어 "청소년이 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있도록 시 차원의 다양한 지원을 지속해 가겠다"고 밝혔다.





