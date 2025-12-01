남양주시, 청년 한자리에…금빛 명랑운동회 '골든 플레이' 성료

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 30일 와부체육문화센터 3층 실내체육관에서 청년들의 금빛 명랑운동회 '골든 플레이'를 진행하고, 한 해를 마무리하는 소통의 장을 마련했다.

이번 행사는 명랑운동회와 더불어 올해 추진했던 청년 프로그램 참여자들의 활동을 공유하고 지역 청년 간 교류를 확장하는 데 목적을 뒀다. △밴드·댄스공연 △2025 남양주시 청년지원사업 성과 사진전 △청년정책제안 등 다양한 부대행사가 마련됐으며, 청년 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

'골든 플레이'라는 행사 명칭에는 청년들의 도전과 성장이 황금빛 결실로 이어지길 바라는 상징적 의미가 담겨 있다. 이날 행사에서는 청년지원사업 사진전을 통해 올해 청년정책과에서 추진한 20여 개 사업의 성과를 공유했다. 또한 뮤직스쿨 수강생 '박카스텐' 밴드 공연 및 청년 댄스스쿨 수강생들의 무대가 함께 진행돼 청년들의 큰 호응을 얻었다.

이어진 명랑운동회에서는 △청년 대표의 선서로 시작해 △큰 공 굴리기 △비전 탑 쌓기 등 다양한 팀 대항 게임이 개최돼, 참여자들이 자연스럽게 협력하고 소통할 수 있는 분위기가 조성됐다.

행사에 참여한 한 청년은 "성인이 된 후에는 운동회에 참여할 기회가 없었는데, 이번 기회에 오랜만에 함께 땀을 흘려가며 서로를 응원하고 격려하는 경험을 해서 좋았다"며 "청년지원사업 사진전을 보면서, 새로운 사업들을 많이 알게 됐고, 내년에는 프로그램에도 참여해야겠다"고 전했다.

행사장을 찾아 청년들을 응원한 주광덕 시장은 "이번 행사는 그동안 추진한 청년정책의 성과가 실제 현장에서 어떻게 구현되고 있는지 직접 확인할 수 있는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 청년이 지역에서 성장하고 머무를 수 있도록 정책 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.





