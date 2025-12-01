의정부시, 경기 북부 유일 '영어 멘토링 노인 일자리' 시범사업 추진

시, 60세 이상 노인 일자리 '제니퍼·톰 할아버지' 면접 실시

세대 잇는 영어 멘토링 시동…2026년 2월부터 활동

월 60시간 기준 활동비 63만4000원 지급

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 11월 27일 2026년도 노인 일자리 시범 사업인 '제니퍼 할머니, 톰 할아버지' 면접을 실시했다.

의정부시가 지난 11월 27일 2026년도 노인 일자리 시범 사업인 '제니퍼 할머니, 톰 할아버지' 면접을 실시하고 있다. 의정부시 제공

이번 사업은 영어 능력이 우수한 노인이 아동과 영어로 소통하며 멘토 역할을 수행하는 사회공헌형 노인일자리 사업이다. 2026년 경기도 노인 일자리 지원센터 시범 사업에 흥선노인복지관이 선정됨에 따라 시는 경기 북부에서 유일하게 시범 사업을 추진하고 있다.

면접 위원은 경기도노인일자리지원센터장, 영어 인터뷰 전문 위원, 의정부시 노인복지과 노인정책팀장 3인으로 구성됐으며, 영어와 한국어로 면접을 진행했다. 면접 내용은 ▲영어 의사소통 능력 ▲수업 계획 및 전달력 ▲대상 친화도 ▲참여 의지 등을 중심으로 이뤄졌으며, 지원자들의 적성과 활동 역량을 종합적으로 평가했다.

선발된 참여자는 2026년 2월부터 11월까지 약 10개월간 관내 아동 관련 기관에서 활동하며, 월 60시간 기준으로 활동비 63만4천 원이 지급된다.

시 관계자는 "서류와 면접을 통해 시범 사업의 취지에 맞는 경험과 역량을 갖춘 어르신들을 만나볼 수 있었다"며 "아이들과 함께 성장하며 세대를 잇는 따뜻한 영어 멘토로서 인생 2막을 열 수 있는 의미 있는 일자리가 되길 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



