태백시, '제1회 드론체험 및 경진대회' 성료…미래 역량 키운다

태백교육지원청, 학생 진로 탐색 기반 마련

AI시대 진로탐색·드론으로 첫걸음 내딛다

강원도 태백교육지원청(교육장 권성자)은 지난 11월 29일 황지중앙초등학교 실내체육관에서 개최된 '2025년 제1회 태백시 드론체험 및 경진대회'가 초·중·고 학생·학부모 및 관계자 100여 명이 참석한 가운데 성황리에 마무리되었다고 1일 밝혔다.

태백교육지원청이 지난 11월 29일 황지중앙초등학교 실내체육관에서 '2025년 제1회 태백시 드론체험 및 경진대회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 태백시가 주최하고 한국드론기술원협동조합이 주관했으며, 강원특별자치도와 태백시의회를 비롯한 지역 유관기관이 후원하여 인공지능(AI)·드론 융합 교육을 통한 진로탐색 기반 조성과 지역사회 협력을 실현하는 뜻깊은 자리였다.

대회는 학생 주도 참여형 드론 경진대회와 다양한 체험 프로그램으로 구성되었다.

△드론 레이싱 실전 체험 △풍선 터트리기 △드론 시뮬레이션 등 체험부스 △드론 전시존·포토존 운영을 통해 학생과 학부모가 미래 기술을 직접 체험할 수 있었다.

특히 '찾아가는 드론교실'을 통해 학습하고, 드론 4종 국가자격증을 취득한 학생 12명에게 자격증 수여식이 함께 진행되어 학생들의 성취감과 진로 동기를 높였다.

이번 대회는 학생들의 드론 분야 흥미 제고와 진로 의식 고취를 목표로 마련되었으며, 실제 드론 조종 체험과 지역 전문기관(한국드론기술원협동조합) 과의 연계를 통해 학교 밖 인공지능(AI) 기술교육 확장 가능성을 모색하는 자리로 주목받았다.

권성자 교육장은 "이번 드론 대회를 통해 학생들이 미래 직업 세계에 대한 꿈을 키우고, 인공지능(AI) 시대의 첫걸음을 스스로 내딛는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 사회와 연계한 다양한 진로탐색 기회를 마련해 학생 중심의 미래역량 교육을 적극 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



