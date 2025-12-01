클라이온, 정부혁신 박람회 참가…"AI로 만드는 장벽 없는 대한민국"

청주 오스코(OSCO)서 ‘AI 행정 서비스의 진화’ 제시

인공지능(AI) 클라우드 서비스 전문기업 클라이온은 충북 청주 오스코(OSCO)에서 열리는 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'에 참가한다고 1일 밝혔다.

행정안전부가 주최하는 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'는 3일부터 5일까지 열리며 정부혁신의 다양한 정책과 서비스를 한자리에서 공유하는 행사다. 클라이온은 지자체 및 공공기관의 민원 응대 효율성을 획기적으로 높일 수 있는 다양한 AI 솔루션을 선보이며, 'AI를 통한 행정 서비스의 진화'를 제시할 예정이다.

핵심 솔루션은 외국인 주민을 위한 실시간 AI 통역 솔루션인 'LXHUB'다. LXHUB는 단순 통역을 넘어, 클라이온의 특허 기술인 'RAG(검색 증강 생성) 기반 실시간 통역 시스템' 기술이 적용된 실시간 대면상담 통역 시스템이다. 행정 기관에 따라 상이한 행정 전문 용어와 약어를 AI 학습을 통해 음성 인식 및 통역 과정에서 정확하게 인식·보정하는 것이 특징이다. 상담 종료 후에는 생성형 AI가 내용을 자동으로 요약해 업무 처리 속도를 높여준다.

LXHUB는 현재 광주외국인주민지원센터와 전남 이민외국인종합지원센터 등에 도입돼 실제 외국인 민원 상담에 활용되는 등 공공 현장에서 그 효용성을 입증하고 있다.

클라이온 박윤지 대표는 "이번 박람회는 클라이온이 단순한 기술 도입을 넘어, 컨설팅부터 구축, 내재화까지 아우르는 '공공 특화 생성형 AI 전주기 역량'을 증명하는 자리가 될 것"이라며, "특히 언어 장벽을 허무는 LXHUB 등 실질적인 솔루션을 통해 공공 행정의 효율성을 극대화하고, 국민이 체감할 수 있는 AI 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



