동해시, 4년 연속 우수…강원도 계약실적 '최우수 기관' 선정

지역경제 활성화 성과 입증

동해시, 강원도 계약실적 평가 '최우수'

강원도 동해시는 '2025년 강원특별자치도 계약실적 평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 평가는 도내 공공발주 계약에서 지역업체 수주율을 높이고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 매년 실시되는 것으로, 동해시는 2022·2023년 최우수 기관, 2024년 우수 기관에 이어 올해 다시 최우수 기관으로 선정되며 4년 연속 우수 성과를 거두었다.

평가는 도내 18개 시·군을 대상으로 2024년 11월부터 2025년 10월까지 1년간의 실적을 기준으로 △도내업체 수주율(70점) △전년 대비 도내업체 계약실적(10점) △자치단체장의 관심도(10점) △계약분야 우수사례(10점) 등 4개 분야 100점 만점으로 진행됐으며, 지역건설 활성화 실적에 대한 가점(1점)과 기한 준수 여부에 따른 감점(1점)도 반영되었다.

평가 결과 동해시는 전년 대비 물품 분야 도내 발주 건수가 14% 증가했으며, 공사 분야는 전체 발주 건수 대비 도내 발주율 98.64%, 발주 금액 대비 도내 발주율 99.48%를 달성하는 등 매우 높은 지역업체 활용 실적을 기록했다. 또한 자치단체장 관심도와 계약분야 우수사례 항목에서도 높은 점수를 받아 모든 분야에서 고르게 우수한 평가를 받았다.

특히 동해시는 공사의 품질 향상과 계약의 공정성·객관성 확보를 위해 '시공능력 역량평가제'를 운영하고, 지역건설업계와의 간담회를 통해 건설산업 활성화 및 투명한 계약 행정 구현을 위해 다양한 노력을 기울여 왔다.

아울러 지역업체 수주 확대를 위해 발주부서·유관기관·관련업체와의 협업체계를 강화하고, 계약·회계 분야 전문성 제고를 위해 외부 전문가 초청 교육도 꾸준히 실시하는 등 제도 개선과 역량 강화에 힘써왔다.

이번 최우수 기관 선정으로 동해시는 기관 표창과 함께 행정안전부 장관상을 수상할 예정이다.

전춘미 회계과장은 "도내 및 동해시 관내 업체의 참여 기회가 더욱 확대될 수 있도록 지속적으로 발주부서와 협업체계를 강화하고, 지역경제 활성화와 공정한 계약행정 구현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



