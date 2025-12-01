SKAI월드와이드 "마케팅솔루션사업부, 30억 규모 신규 프로젝트 수주"

인공지능(AI) 테크 솔루션 기업 스카이월드와이드( SKAI SKAI 357880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,541 전일대비 34 등락률 -2.16% 거래량 396,728 전일가 1,575 2025.12.01 11:32 기준 관련기사 SKAI월드와이드 "온톨로지 기반 AI 솔루션 '온토비아'로 AX 시대 앞당길 것"SKAI월드와이드 "국내 기술 기반 온톨로지 솔루션 사업 순항"SKAI인텔리전스, '비바테크 2025'서 AIGC 자동화 솔루션 공개 전 종목 시세 보기 close )는 올해 신설한 마케팅솔루션사업부가 총 30억원 규모의 신규 프로젝트를 연이어 수주하며 단기간 내 눈에 띄는 성과를 달성했다고 1일 밝혔다.

이번에 수주한 프로젝트들은 국내외 대형 제조·금융·라이프스타일·엔터테인먼트 기업을 포함한 다양한 산업군에서 확보한 것이다. 스카이월드와이드의 맞춤형 AI 마케팅 솔루션이 특정 분야에 국한되지 않고 폭넓게 적용될 수 있는 가능성을 보여줬다.

스카이월드와이드는 국내 대표 데이터베이스 전문 기업으로서 그래프 데이터베이스 분야에서 국내 유일의 전문 기술을 확보하고 있다. 세계 최초로 관계형 DB와 그래프 DB를 결합한 하이브리드 기술을 상용화한 바 있다.

신재혁 스카이월드와이드 대표는 "출범 10개월 만에 30억원 규모 신규 사업을 확보한 것은 검증된 데이터·AI 융합 기술력과 고객 신뢰가 뒷받침된 성과"라며 "데이터 운영 능력을 기반으로 향후 온톨로지 사업을 넘어 대기업 및 글로벌 브랜드들을 대상으로 도전과 확장을 이어갈 것"고 말했다.

향후 마케팅솔루션사업부는 그래프 데이터베이스 및 그래프 검색증강생성(RAG; Retrieval Augmented Generation) 기술을 접목해 광고 타겟팅의 정밀도를 한층 강화한다. 고객 맞춤형 AI 기반 마케팅 전략을 고도화할 계획이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



