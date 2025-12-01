본문 바로가기
SKAI월드와이드 "마케팅솔루션사업부, 30억 규모 신규 프로젝트 수주"

유현석기자

입력2025.12.01 09:49

인공지능(AI) 테크 솔루션 기업 스카이월드와이드( SKAI )는 올해 신설한 마케팅솔루션사업부가 총 30억원 규모의 신규 프로젝트를 연이어 수주하며 단기간 내 눈에 띄는 성과를 달성했다고 1일 밝혔다.

SKAI월드와이드 "마케팅솔루션사업부, 30억 규모 신규 프로젝트 수주"
원본보기 아이콘

이번에 수주한 프로젝트들은 국내외 대형 제조·금융·라이프스타일·엔터테인먼트 기업을 포함한 다양한 산업군에서 확보한 것이다. 스카이월드와이드의 맞춤형 AI 마케팅 솔루션이 특정 분야에 국한되지 않고 폭넓게 적용될 수 있는 가능성을 보여줬다.


스카이월드와이드는 국내 대표 데이터베이스 전문 기업으로서 그래프 데이터베이스 분야에서 국내 유일의 전문 기술을 확보하고 있다. 세계 최초로 관계형 DB와 그래프 DB를 결합한 하이브리드 기술을 상용화한 바 있다.

신재혁 스카이월드와이드 대표는 "출범 10개월 만에 30억원 규모 신규 사업을 확보한 것은 검증된 데이터·AI 융합 기술력과 고객 신뢰가 뒷받침된 성과"라며 "데이터 운영 능력을 기반으로 향후 온톨로지 사업을 넘어 대기업 및 글로벌 브랜드들을 대상으로 도전과 확장을 이어갈 것"고 말했다.


향후 마케팅솔루션사업부는 그래프 데이터베이스 및 그래프 검색증강생성(RAG; Retrieval Augmented Generation) 기술을 접목해 광고 타겟팅의 정밀도를 한층 강화한다. 고객 맞춤형 AI 기반 마케팅 전략을 고도화할 계획이다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

