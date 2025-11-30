전 세계 미용인 축제 '2025 국제한국미용페스티벌'개최

오는 12월 2~3일까지 대전컨벤션센터(DCC)서 열려



중국, 대만, 마카오, 인도네시아, 베트남 등 해외 5개 미용 국가 대표단 참가

국내외 미용인들이 한자리에 모여 K-뷰티의 현재와 미래를 공유하는 미용인들의 축제가 대전에서 열린다.

'2025 국제한국미용페스티벌'이 오는 12월 2일부터 3일까지 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장 1층 전시홀에서 개최된다.

이번 행사는 사단법인 대한미용사회 중앙회가 주관하고, 대전시가 공식 후원하는 행사로 미용경연대회, 창작작품 발표, 뷰티 박람회 등으로 진행되며, 올해로 3회째를 맞는다.

특히 올해는 중국, 대만, 마카오, 인도네시아, 베트남 해외 5개 미용 국가 대표단을 비롯해, 해외 참가 경연자 100여 명과 전국에 약 1000여 명의 미용 종사자와 관련 학과 학생들이 참가해, 볼륨 웨이브 펌 등 80개 분야에서 기량을 겨루는 아시아 최고 미용 대회로 자리 잡았다.

아울러 프랑스 파리 OMC(Organisation mondiale coiffure·세계미용협회) 헤어월드에서 미용 부분 종합우승 7연패를 달성한 대표팀의 헤어 작품과 공연 등이 펼쳐진다.

또한 150여 개 업체가 참여하는 전시 부스에는 헤어 관련 제품은 물론 네일존, 미래로존이 구성돼 최신 제품과 기술을 선보여 관람객에게 풍성한 볼거리를 제공할 계획이다.

이장우 대전시장은 "이번 대회는 전국의 미용 인재들과 아시아 미용인이 한자리에 모이는 뜻깊은 행사"라며 "미용의 신기술이 대전에서 선보이는 만큼, 관심 있는 시민들의 많은 관람을 부탁드린다"고 말했다.

이어 "2026년 국제한국미용페스티벌은 OMC(세계미용협회) 아시아 컵대회를 유치해 2026년 3월에 통합 개최하고 아시아 최고의 미용 대회로 발전시켜 대전이 국제적 K-뷰티 중심 허브 도시로 도약하는 계기가 될 수 있는 발판이 될 것"이라고 말했다.





