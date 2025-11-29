남양주시, 한국공공브랜드 대상 2관왕 '쾌거'…다산정약용브랜드 전국에 각인

'도시브랜드 부문 대상'·'자치단체장 대상' 동시 수상

경기 남양주시(시장 주광덕)가 지난 28일 제3회 한국공공브랜드대상에서 '도시브랜드 부문 대상'과 '자치단체장 대상'을 동시에 수상하며 2관왕의 영예를 안았다.

주광덕 남양주시장(오른쪽 세 번째)이 지난 28일 제3회 한국공공브랜드대상에서 '도시브랜드 부문 대상'과 '자치단체장 대상'을 수상한 후 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

한국공공브랜드진흥원이 주최하고 산업통상자원부가 후원한 이번 행사는 전국 지자체 및 공공·민간기관을 대상으로 공공의 이익 기여 활동을 평가해 부문별 대상을 수여하는 상으로 올해 3회째다.

이번 수상은 시가 역사·문화 자산인 다산 정약용 선생의 철학을 기반으로 △교육 △복지 △공간 △시민 참여 등 시정 전반을 통합한 도시브랜드 정책을 지속적으로 추진해 온 성과를 인정받은 결과다.

시는 '다산정약용브랜드'를 도시의 핵심 정체성으로 삼고 생애주기별 브랜드 정책을 전개해 왔다. 대표적으로 △정약용 보육 과정 △여유당 시민대학 △공렴학당 등 연령별 맞춤 교육은 물론, △8호선 다산역 '브랜드 테마역사' △조안면 '정약용 정원' 등 도시공간에서도 시민이 브랜드를 체감할 수 있도록 구성했다. 특히, 지난 6월에는 정약용 선생 후손의 신체 계측과 과학적 고증을 거쳐 새로운 영정과 동상을 제작해 화제를 모았다.

전문가들은 시의 브랜드 정책이 단기적인 이미지 마케팅이 아닌, 실질적인 접근이라는 점에서 높이 평가했다.

한 심사위원은 "남양주시는 공공브랜드로서의 정체성과 대표성을 성공적으로 확립했으며, 타 지자체가 벤치마킹할 수 있는 모델을 제시했다"고 평가했다.

시는 이번 수상을 계기로 브랜드 영향력을 전국으로 확대할 계획이다. 정약용 선생의 유배지였던 포항시, 강진군과 공동 콘텐츠 개발을 추진하고 있으며, 해군 차세대 이지스함 '다산정약용함'과의 자매결연도 모색 중이다.

주광덕 시장은 "이번 2관왕 수상은 민선 8기의 체계적인 브랜드 사업이 공식적으로 인정받은 성과"라며 "다산 선생의 철학을 실천하는 도시로서, 앞으로도 시민이 체감하는 정책으로 대한민국을 대표하는 브랜드 파워 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



