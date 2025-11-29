비상계엄 1년 앞두고 서울 도심 곳곳 집회 열려

12·3 비상계엄 1년을 나흘 앞둔 29일 서울 도심 곳곳에서 집회가 열렸다.

전광훈 사랑제일교회 목사가 주축인 자유통일당은 이날 오후 종로구 광화문광장 인근에서 '자유대한민국 회복을 위한 광화문 국민대회'를 열었다. 경찰 비공식 추산 약 7000명이 모였다. 이들은 성조기와 태극기를 들고 '이재명 독재정권' 등 문구가 적힌 손팻말을 흔들었다.

전 목사는 연단에서 윤석열 전 대통령 구속 만기일인 내년 1월18일 대규모 집회를 벌일 것이라며 "광장에 1000만명이 모여 주셔야 한다"고 말했다.

같은 날 오후 3시께 강남구 테헤란로에서는 벨라도와 신자유연대 등의 주최로 약 1000명 규모의 집회가 열렸다. 이들은 '한국을 다시 위대하게'(MKGA), '오직 윤석열'(Only Yoon) 등 문구가 적힌 손팻말을 들고 법원이 있는 서초동까지 행진했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>