본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

비상계엄 1년 앞두고 서울 도심 곳곳 집회 열려

변선진기자

입력2025.11.29 17:57

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12·3 비상계엄 1년을 나흘 앞둔 29일 서울 도심 곳곳에서 집회가 열렸다.


전광훈 사랑제일교회 목사가 주축인 자유통일당은 이날 오후 종로구 광화문광장 인근에서 '자유대한민국 회복을 위한 광화문 국민대회'를 열었다. 경찰 비공식 추산 약 7000명이 모였다. 이들은 성조기와 태극기를 들고 '이재명 독재정권' 등 문구가 적힌 손팻말을 흔들었다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

전 목사는 연단에서 윤석열 전 대통령 구속 만기일인 내년 1월18일 대규모 집회를 벌일 것이라며 "광장에 1000만명이 모여 주셔야 한다"고 말했다.

같은 날 오후 3시께 강남구 테헤란로에서는 벨라도와 신자유연대 등의 주최로 약 1000명 규모의 집회가 열렸다. 이들은 '한국을 다시 위대하게'(MKGA), '오직 윤석열'(Only Yoon) 등 문구가 적힌 손팻말을 들고 법원이 있는 서초동까지 행진했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"두명 30만원입니다" 연말 기분 내려다 '깜짝'…또 요금 올린 '딸기 뷔페'[주머니톡] "두명 30만원입니다" 연말 기분 내려다 '깜짝'…또... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직원에 "민주당 왜 뽑았어" 논란 일 커지자…민희진 "정치 간섭은 오해"

"대표로 나선 아들, 직접 보러 가야지" 임세령, 이재용과 15년만에 재회

맥주 한잔 들어가자 '와르르' 무너졌다…억제해 온 '식욕' 폭발③

"'형제 질환' 개선하려면 밥 먹고 후식으로 떡·과일 먹는 습관 줄여야"

미혼 여성 57% "영포티와 연애 고민된다"

폴란드, 차기 원전 수주 경쟁 돌입…한수원 포함 4개사 초청

루브르 박물관 보석 절도 4번째 핵심 용의자 추가 기소

새로운 이슈 보기