친척들 '뽀뽀 세례' 받은 2살 아이 헬리콥터로 병원 이송…생사 오가

최승우기자

입력2025.11.29 13:56

수정2025.11.29 14:06

명절 때 친척들 접촉 후 증상 시작
전문가 “영유아 입·얼굴 뽀뽀 피해야”

미국에서 평소 건강하던 두 살배기 아이가 갑자기 호흡이 가빠지고 의식을 잃어 중환자실에 실려간 사건이 알려졌다. 부모는 아이가 추수감사절 연휴 동안 여러 친척에게 안기고 뽀뽀를 받은 뒤 증상이 시작됐다고 전했다.


영국 매체 미러와 더선 등은 28일(현지시간) 지난해 11월 미국 플로리다에 거주하는 데스티니 스미스(30)의 딸이 이 같은 일을 겪었다고 보도했다.

스미스는 딸이 콧물과 기침을 보여 처음에는 단순 감기로 생각했다. 그러나 몇 시간 만에 호흡이 거칠어지고 숨이 가빠지는 등 위험 신호가 나타나자 급히 병원으로 데려갔고, 의료진은 RSV(호흡기세포융합바이러스) 감염을 그 원인으로 진단했다.


사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

아이의 상태는 빠른 속도로 나빠졌다. 산소포화도는 지속해서 떨어졌고, 결국 헬리콥터를 이용한 소아중환자실 이송이 필요했다. 의료진은 두 시간마다 호흡 치료를 시행했지만 저산소증이 이어졌다. 아이는 의식을 잃은 채 생사를 오가다가 5일간의 집중 치료 후 서서히 회복했지만, 퇴원 후에도 3주간 흡입 치료를 계속해야 했다.


RSV는 생후 6개월~2세 사이 영유아에게 중증 호흡부전을 일으키는 대표적 바이러스로, 전 세계적으로 가장 흔한 영유아 호흡기 감염 원인 중 하나다. 감기 증상과 구별하기 어려운 콧물·기침·미열로 시작되지만, 기도 지름이 좁은 영유아에게서는 점액 증가와 염증으로 인해 몇 시간 만에 급격히 악화할 수 있다.

스미스는 감염 경로에 대해 "연휴 동안 많은 친척이 딸을 안고 입맞춤을 했다"며 "손을 씻는 등 위생에 신경을 썼는지는 알 수 없다"고 말했다. 그는 "입맞춤 때문에 아이가 중환자실에 갈 수 있다는 사실을 처음 알았다"며 영유아에 대한 과도한 접촉을 경계해달라고 당부했다.


전문가들 역시 영유아에 대한 무분별한 접촉은 RSV 등 각종 바이러스 전파 위험을 높일 수 있다고 경고한다. 영국 레스터대의 프림로스 프리스톤 박사는 "입·얼굴에 하는 키스는 좁은 기도 구조를 가진 영유아에게 치명적 결과를 가져올 수 있다"며 "꼭 하고 싶다면 발이나 뒤통수처럼 감염 우려가 낮은 부위가 상대적으로 안전하다"고 조언했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
