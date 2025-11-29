본문 바로가기
대전목재문화체험장, 수강생 작품전시회 '목연(木緣)'개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.29 09:22

12월 5일~16일까지 '대전근현대사전시관'서 열려

대전시 명장 소장품·수강생들 직접 제작한 작품 전시

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시는 공원관리사업소(목재문화체험장)가 오는 12월 5일부터 16일까지 대전근현대전시관 기획전시실에서 목재 교육·수강 프로그램에 참여한 강사와 수강생들의 작품 80여 점을 특별전시한다.


이번 작품전시회는'木緣(나무로 맺어진 인연)'을 주제로 교육을 지도한 강사(대전광역시 명장)의 소장품과 수강생들이 직접 제작한 작품을 선보이며, 국산 목재를 이용했다는 점이 돋보인다.

2024년 전시 모습(사진=대전시 제공)

2024년 전시 모습(사진=대전시 제공)

작품 내용은 서각, 우드카빙, 전통가구, DIY소품 등 다양하게 구성되며, 특별 제작된 전시대 및 조명을 통해 목재의 세밀한 결까지 감상할 수 있다.


또한 현장 관람객에 한해, 오전 10시부터 오후 5시까지 작품에 대한 해설이 진행된다.


2024년 전시 모습(사진=대전시 제공)

2024년 전시 모습(사진=대전시 제공)

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "이번 작품전시회는 목재 작품을 통해 국산 목재의 우수성과 예술성을 한눈에 볼 수 있는 기회"라고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
