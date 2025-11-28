코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'

코스피가 외국인의 2조원 넘는 순매도에 1% 넘게 하락하면서 3920선으로 밀렸다. 반면 코스닥은 4% 가까이 상승하며 910선을 회복했다.

28일 코스피는 전거래일 대비 60.32포인트(1.51%) 하락한 3926.59에 거래를 마쳤다.

28일 코스피는 전거래일 대비 60.32포인트(1.51%) 하락한 3926.59에 거래를 마쳤다.

투자자별로는(KRX, NXT 통합) 외국인이 2조2371억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 1조7792억원과 4562억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자가 2.85% 밀렸다. 또한 유통, 화학, 운송장비·부품, IT 서비스 등이 1% 이상 하락햇다. 반면 의료·정밀기기와 건설은 1% 이상 상승했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 3,000 등락률 -2.90% 거래량 14,541,800 전일가 103,500 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 단기 흔들림은 있어도 펀더멘털 탄탄…반도체 강세장 지속 전망KB증권 "코스피, 불확실성 해소 국면 진입"숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 3000원(2.90%) 하락한 10만5000원에 거래를 마쳤다. 또한 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 408,000 전일대비 30,000 등락률 -6.85% 거래량 712,913 전일가 438,000 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감LG엔솔 2026년 정기 임원인사…"ESS사업부 역량 대폭 보강"'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close 은 6.85% 급락했으며 HD현대중공업도 3.43% 하락했다. SK하이닉스, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,607,000 전일대비 39,000 등락률 -2.37% 거래량 50,331 전일가 1,646,000 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 원래 기업가치 찾아가기?…삼성에피스 주가 반등[특징주]연 4%대 금리로 400% 레버리지 투자 가능...신용미수대환도 당일 OK최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로? 신용미수대환도 즉시 가능 전 종목 시세 보기 close , NAVER, 삼성물산은 2% 이상 빠졌다. 반면 KB금융, 기아, 셀트리온은 소폭 상승했다.

이날 코스닥에서는 상한가를 기록한 천일고속, 이화산업 등 3개 종목을 포함해 595개 종목이 올랐다. 하한가 없이 282개 종목이 밀렸으며 51개 종목은 보합이다.

코스닥은 전거래일 대비 32.61포인트(3.71%) 오른 912.67을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 5881억원과 6213억원을 순매수했다. 반면 개인은 1조1393억원을 순매도했다.

업종별로는 대부분이 상승했다. 제약이 6.32% 올랐으며 의료·정밀, 기계·장비가 4% 이상 뛰었다. 또한 화학, 유통 등은 3% 이상 상승했다. 이와함께 금융, 전기·전자, 출판·매체복제 등이 2% 이상 뛰었으며 운송장비·부품, 종이·목재, 음식료·담배, 섬유·의류 등이 1% 이상 올랐다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 533,000 전일대비 12,000 등락률 +2.30% 거래량 471,784 전일가 521,000 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감연 4%대 금리로 최대 4배 투자! 신용미수대환도 당일 즉시!코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1만2000원(2.30%) 오른 53만3000원에 거래를 마쳤다. 코오롱티슈진과 케어젠이 20% 넘게 급등했다. 또한 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 435,000 전일대비 51,500 등락률 +13.43% 거래량 656,602 전일가 383,500 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close 와 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 340,000 전일대비 32,000 등락률 +10.39% 거래량 794,551 전일가 308,000 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복AI 투자 ‘군비 경쟁’ 현실화…내년 초 대비 중소형주 비중 확대 유효 전 종목 시세 보기 close 도 10% 이상 상승했다. 이와 함께 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 188,000 전일대비 13,200 등락률 +7.55% 거래량 2,480,076 전일가 174,800 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 지금이 기회? 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close 는 7.55% 뛰었으며 리가켐바이오와 파마리서치도 6% 이상 강세를 보였다.

코스닥에서는 상한가를 기록한 우림피티에스, 티앤알바이오팹 등 3개 종목을 포함해 1366개 종목이 올랐다. 하한가 없이 280개 종목이 하락했으며 91개 종목은 보합이었다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>