코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'

유현석기자

입력2025.11.28 16:32

코스피가 외국인의 2조원 넘는 순매도에 1% 넘게 하락하면서 3920선으로 밀렸다. 반면 코스닥은 4% 가까이 상승하며 910선을 회복했다.

28일 코스피는 전거래일 대비 60.32포인트(1.51%) 하락한 3926.59에 거래를 마쳤다. 사진은 신한은행 딜링룸의 모습. 신한은행

28일 코스피는 전거래일 대비 60.32포인트(1.51%) 하락한 3926.59에 거래를 마쳤다. 사진은 신한은행 딜링룸의 모습. 신한은행

28일 코스피는 전거래일 대비 60.32포인트(1.51%) 하락한 3926.59에 거래를 마쳤다.


투자자별로는(KRX, NXT 통합) 외국인이 2조2371억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 1조7792억원과 4562억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자가 2.85% 밀렸다. 또한 유통, 화학, 운송장비·부품, IT 서비스 등이 1% 이상 하락햇다. 반면 의료·정밀기기와 건설은 1% 이상 상승했다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 3000원(2.90%) 하락한 10만5000원에 거래를 마쳤다. 또한 LG에너지솔루션 은 6.85% 급락했으며 HD현대중공업도 3.43% 하락했다. SK하이닉스, 삼성바이오로직스 , NAVER, 삼성물산은 2% 이상 빠졌다. 반면 KB금융, 기아, 셀트리온은 소폭 상승했다.


이날 코스닥에서는 상한가를 기록한 천일고속, 이화산업 등 3개 종목을 포함해 595개 종목이 올랐다. 하한가 없이 282개 종목이 밀렸으며 51개 종목은 보합이다.

코스닥은 전거래일 대비 32.61포인트(3.71%) 오른 912.67을 기록했다.


투자자별로는 외국인과 기관이 각각 5881억원과 6213억원을 순매수했다. 반면 개인은 1조1393억원을 순매도했다.


업종별로는 대부분이 상승했다. 제약이 6.32% 올랐으며 의료·정밀, 기계·장비가 4% 이상 뛰었다. 또한 화학, 유통 등은 3% 이상 상승했다. 이와함께 금융, 전기·전자, 출판·매체복제 등이 2% 이상 뛰었으며 운송장비·부품, 종이·목재, 음식료·담배, 섬유·의류 등이 1% 이상 올랐다.


시총 상위종목에서는 알테오젠 이 전거래일 대비 1만2000원(2.30%) 오른 53만3000원에 거래를 마쳤다. 코오롱티슈진과 케어젠이 20% 넘게 급등했다. 또한 레인보우로보틱스 펩트론 도 10% 이상 상승했다. 이와 함께 에이비엘바이오 는 7.55% 뛰었으며 리가켐바이오와 파마리서치도 6% 이상 강세를 보였다.


코스닥에서는 상한가를 기록한 우림피티에스, 티앤알바이오팹 등 3개 종목을 포함해 1366개 종목이 올랐다. 하한가 없이 280개 종목이 하락했으며 91개 종목은 보합이었다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
