본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

AFP "홍콩 정부, 아파트 화재 진화 작업 종료"

차민영기자

입력2025.11.28 15:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당국자 인용 보도…화재 43시간만에 진화

소방대원들이 28일 홍콩 타이포지역 고층 아파트 '웡 푹 코트' 화재 현장에서 화재를 진압하고 있다. 로이터연합뉴스

소방대원들이 28일 홍콩 타이포지역 고층 아파트 '웡 푹 코트' 화재 현장에서 화재를 진압하고 있다. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

최소 94명의 사망자가 발생한 홍콩 고층 아파트 화재의 진화작업이 화재 발생 3일 차인 28일 종료된 것으로 전해졌다.


AFP통신에 따르면 홍콩 당국 대변인은 이날 오전 10시 18분께 화염이 대체로 꺼졌으며 진화작업을 종료했다고 AFP에 밝혔다.

이는 지난 26일 오후 2시 52분께 홍콩 북부 타이포 구역의 32층짜리 주거용 고층 아파트단지인 '웡 푹 코트'에서 불이 난 지 43시간여 만이다.


2000여가구 규모의 아파트단지 8개 동 중에서 7개 동에 불이 났으며 소방 당국은 전날 저녁 대체로 큰 불길을 잡았으나 잔불로 인해 진화작업을 이어왔다.


이번 화재로 순직한 소방관 1명을 포함해 최소 94명의 사망자가 발생하고 76명이 부상한 것으로 집계됐다. 당초 알려진 실종자 200여명의 실종자에 대해서는 정확한 집계가 진행 중이다.

홍콩 당국의 기자회견도 곧 열릴 것으로 예상된다고 영국 BBC방송은 전했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기