삼성디스플레이, 새 대형사업부장에 손동일 부사장 선임

삼성디스플레이가 새로운 대형디스플레이사업부장(이하 대형사업부장) 겸 IT사업팀장으로 손동일 부사장을 선임했다. TV와 모니터용 퀀텀닷-유기발광다이오드(QD-OLED)를 생산하는 대형사업부와 함께 노트북 등을 담당하는 IT사업팀을 이끌 예정이다.

삼성디스플레이는 조직 개편을 통해 손동일 부사장을 대형사업부장으로 선임했다고 28일 밝혔다. 그는 QD-OLED 사업 초기부터 개발·생산 등에 관한 주요 보직을 역임했으며 최근 고해상도·고주사율 QD-OLED 개발을 이끌며 모니터 사업 성장을 주도했다.

손 부사장은 1975년생으로 서울고를 졸업하고 서울대에서 재료공학 박사 학위를 받았다. 2004년 삼성에 입사한 뒤 대형사업부 제조기술센터 YE팀장 등 요직을 두루 거쳤다. 2023년 정기 임원인사에선 QD-OLED 수율 목표를 조기에 달성하고 투자 없이 프로세스 개선만으로 QD-OLED 라인 생산성을 획기적으로 높인 공을 인정받아 부사장으로 승진했다.

한편 손 부사장이 이끌게 된 IT사업팀은 이번 조직개편에서 완편 체계를 구축하게 됐다. IT사업팀은 내년 양산을 앞두고 있는 8.6세대 IT OLED 개발에 주력하고 있는 조직이다.





장희준 기자



