SK하이닉스, 3분기 연속 D램 시장 1위…전 분기 대비 매출 30%↑

시장조사기관 옴디아 분석 결과

D램 가격 상승, HBM 출하량 증가 영향

SK 34.1%, 삼성 33.7%, 마이크론 25.8%

고대역폭 메모리(HBM) 시장 1위인 SK하이닉스가 올해 3분기까지 3개 분기 연속으로 삼성전자를 제치고 글로벌 D램 시장 1위를 차지했다.

28일 시장조사기관 옴디아에 따르면 올해 3분기 글로벌 D램 업계의 매출 규모는 전 분기보다 30% 증가한 403억8800만달러(약 59조원)로 집계됐다. 이는 D램 계약 가격 상승과 HBM 출하량 증가에 따른 결과로 풀이된다.

전체 D램 시장 점유율에서는 주요 메모리 3사는 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 옴디아는 SK하이닉스의 D램 점유율(매출 기준)이 지난 2분기 39.4%에서 3분기 34.1%로 5.3%포인트 하락했지만, 3분기 연속 삼성전자를 앞지르고 1위를 차지했다고 밝혔다.

다만 SK하이닉스와 삼성전자의 점유율 격차는 좁혀졌다. 같은 기간 삼성전자의 점유율은 33.2%에서 33.7%로 상승한 가운데 2위를 유지했다. 이 기간 양사 간 격차는 6.2%포인트에서 0.4%포인트로 좁혀졌다. 매출 규모도 올해 3분기 SK하이닉스는 137억5700만달러, 삼성전자는 136억2000만달러로 근소한 차이를 보였다. 이는 삼성전자의 HBM3E(5세대)가 최근 엔비디아 공급망에 진입한 데다가 일반 D램 판매도 확대됐기 때문으로 분석된다.

미국 마이크론의 점유율도 22.4%(2분기)에서 25.8%(3분기)로 늘어났다.

또 다른 시장조사기관 트렌드포스도 SK하이닉스의 D램 시장 점유율이 2분기 38.7%에서 3분기 33.2%로 5.5%포인트 하락했으나 1위를 지켰다고 밝혔다. SK하이닉스가 D램 점유율에서 삼성전자를 추월한 것은 지난 1분기가 처음이었다. 1992년 D램 시장에서 삼성전자가 세계 1위를 차지한 이후 33년 만이다.

증권가에 따르면 올해 3분기 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 60.8%를 달성하고, 삼성전자와 마이크론이 각각 17.2%, 22.0%를 기록한 것으로 관측된다. SK하이닉스는 엔비디아, 구글 등 주요 빅테크에 대부분의 HBM 물량을 공급하고 있다. 주요 고객사들을 대상으로 내년 HBM을 비롯한 D램, 낸드 모두 '완판'한 상태다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>