경기관광공사, 27일 관광테마골목 성과 교류회

이영규기자

입력2025.11.28 11:34

경기관광공사가 27일 수원컨벤션센터에서 '2025 경기도 구석구석 관광테마골목' 사업 성과교류회를 개최했다.


이날 행사는 올해 관광테마골목 사업 성과 및 지역 간 네트워킹을 통해 우수사례를 공유, 지속가능한 운영 전략과 자생력 강화를 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 신규 골목 운영사례 발표, 우수 골목 성과 공유, 전문가 특강(골목을 넘어, 로컬브랜드로) 순으로 진행됐다.


경기도가 27일 경기도 구석구석 관광테마골목 성과교류회를 개최했다. 행사 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기관광공사 제공

올해 선정된 관광테마골목 10곳은 ▲연천 첫머리거리 ▲용인 보정동 카페거리 ▲고양 삼송 낙서예술골목 ▲동두천 캠프보산 스트리트 ▲수원화성 행리단길 ▲시흥 오이도 바다거리 ▲안산 원곡동 다문화 음식거리 ▲파주 돌다리 문화마을 ▲포천 관인문화마을 ▲화성 전곡리 마리나 골목 등이다.


경기관광공사 관계자는 "올해는 각 지역의 특성과 정체성에 맞춰 관광테마골목 사업의 완성도를 한 단계 높였다"며 "성과교류회를 통해 다양한 경험과 노하우가 활발히 공유되어 골목이 지역 관광의 중심으로 성장할 수 있는 토대가 되기를 바란다"고 말했다.

관광테마골목 사업은 2020년부터 지역 고유의 문화와 정체성을 반영한 골목을 관광자원으로 육성, 지역 관광 활성화와 골목의 자생력 강화를 목표로 추진되고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
