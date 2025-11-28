본문 바로가기
양산시 부시장이 헬기장 간 까닭?… 김신호 부시장, 산불예방·헬기 대응 현장점검·격려

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.28 10:06

경남 양산시 김신호 부시장은 지난 27일 산불예방 순찰 현장과 헬기 대응시설을 점검하고, 산불전문예방진화대와 헬기 관계자들을 격려하기 위해 현장을 방문했다.

산불예방과 헬기 대응 현장을 점검하는 김신호 양산시 부시장. 양산시 제공

산불예방과 헬기 대응 현장을 점검하는 김신호 양산시 부시장. 양산시 제공

김 부시장은 우선 양산시 물금읍 증산리에 위치한 헬기계류장을 방문해 헬기 운영과 대응체계 전반을 확인했다.


산불진화헬기는 현재 대진항공 HL9319 기종으로, 2300L의 물을 담을 수 있는 밤비바켓을 탑재해 산불진화에 적극 투입되고 있는 만큼 김신호 부시장은 이흥영 헬기 기장에게 헬기의 철저한 안전관리를 통해 산불 발생 시 신속히 산불 진화 대응에 최선을 다해 달라고 당부했다.


김신호 부시장은 "겨울철 건조한 날씨와 강풍으로 산불위험이 커지는 만큼 긴장감을 갖고 감시와 대응에 만전을 기해달라"며 "산불로부터 안전한 양산을 만들기 위해서는 시민 여러분들에게도 산림인접지 소각행위 금지 등 산불예방에 각별한 관심과 협조를 부탁드린다"고 강조했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
