BC카드, 코리아 핀테크 위크서 AI·디지털결제 해외진출 성과발표

BC카드는 28일 서울 서초구 aT센터에서 열린 '코리아 핀테크 위크 2025' 박람회에서 민간 협업을 통한 금융 인프라 해외 진출 사례를 발표했다고 밝혔다.

코리아 핀테크 위크 2025는 지난 26일부터 사흘간 열리는 박람회로 금융위원회가 주최하고 유수의 핀테크 기업들이 참여하는 국내 최대 연례 글로벌 핀테크 박람회다.

BC카드는 새 수출시장 개척을 위한 금융 인프라 수출 전략 및 기대 효과에 대해 발표했다. 국내에서 축적한 결제망 운영 역량과 인공지능(AI) 기술을 활용해 신흥국을 중심으로 QR 기반 결제 인프라와 국가 단위 통합 결제 시스템을 수출해왔다.

각국 규제와 시장 특성에 맞춘 맞춤형 결제 플랫폼을 제공하며 금융 포용성과 디지털 전환을 위해 다양한 사업을 추진하고 있다.

특히 인도네시아 국영은행과의 파트너십을 통해 국가 간 결제망 구축을 완료했다. 이로 인해 약 450억원 규모 결제 사업 수익도 창출했다. 이외에 베트남 비현금 결제 확대 환경 구축과 우즈베키스탄 첨단 결제 기술 도입 등 성과도 냈다.

또한 코이카(KOICA·한국국제협력단) 등 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 개발도상국의 결제 인프라 구축에 참여하면서 한국형 금융 디지털 전환 모델을 전파하고 노하우 이전, 인력 양성, 운영 컨설팅까지 통합 제공해 현지 금융 생태계 자립도 지원하고 있다.

최근에는 AI 기반 금융 빅데이터 플랫폼 출시와 이를 통한 해외 금융기관 및 핀테크 기업과의 데이터 비즈니스 협력도 강화해 나가고 있다.

자연어 기반 질의 및 분석 기능을 제공해 정책 수립과 비즈니스 의사결정 지원에 중점을 두고 있다. 가맹점 매출 데이터를 활용한 정교한 상권 서비스도 운영하고 있다.

이 같은 서비스들을 기반으로 글로벌 가맹점 네트워크 및 AI 에이전트 서비스 연계를 통해 다각도의 협력 체계를 구축한 지능형 금융 서비스 기업으로 도약한다는 방침이다.

우상현 BC카드 부사장은 "민관 협업은 해외 금융시장 진출 핵심 동력인 만큼 정부와 민간이 함께 전략적 자원과 역량을 모아 글로벌 경쟁력을 확보해야 한다"면서 "지속가능한 성장을 위해 새 시장과 기회를 선제적으로 확보하도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





