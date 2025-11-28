본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

LX하우시스 바닥재 3종, 국내 최초 'EPD-글로벌' 인증

이성민기자

입력2025.11.28 09:00

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국·EU 상호 인정하는 환경성적표지 인증
렉스코트·오리진·에코노플러스 등 포함
"유럽 공략 발판…글로벌 경쟁력 강화"

LX하우시스의 바닥재 제품 3종이 국내 바닥재 업계 최초로 한국과 유럽연합(EU)이 상호 인정하는 환경성적표지 인증인 'EPD-글로벌' 인증을 받았다.


LX하우시스는 28일 시트 바닥재 '렉스코트'와 '오리진', 타일바닥재 '에코노플러스' 등 3개 제품이 한국환경산업기술원과 노르웨이 EPD 인증기관인 'EPD-글로벌'로부터 상호 인정 'EPD-글로벌 인증서'를 받았다고 밝혔다.

'EPD-글로벌' 인증을 받은 LX하우시스 바닥재 '에코노플러스'. LX하우시스

'EPD-글로벌' 인증을 받은 LX하우시스 바닥재 '에코노플러스'. LX하우시스

AD
원본보기 아이콘

EPD(환경성적표지) 인증은 원료물질 취득부터 생산·유통·사용·폐기에 이르기까지 제품 및 서비스의 전 과정에서 발생하는 온실가스 등 환경 영향을 공개하는 제도다.

이번에 인증받은 LX하우시스의 바닥재 3종은 모두 뛰어난 친환경성과 기능성을 가진 제품이다. 회사는 이번 인증을 계기로 향후 해외시장에서 경쟁력을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.


시트바닥재인 렉스코트와 오리진은 특수시설용 제품이다. 렉스코트는 충격 흡수가 뛰어난 고탄성 성능으로 체육관 등 스포츠시설용 제품이며, 오리진은 장기 내구성과 위생성이 뛰어나 병원·건강검진센터 등에 적용되는 의료시설용 제품이다. 두 제품은 북미, 중국, 동남아 지역 등으로 수출되고 있다.


타일바닥재인 에코노플러스는 고강도 표면 코팅으로 생활 스크래치를 효과적으로 줄여주는 제품이다. 오염 시 얼룩을 쉽게 지울 수 있어 사용 편의성을 높였다. 동남아 지역 등으로 활발히 수출되고 있다.

LX하우시스 관계자는 "국내 바닥재 업계에서 환경성적표지 인증을 최다 보유하고 있는 만큼 향후 'EPD-글로벌' 인증 획득을 계속 늘려나가 바닥재 제품의 글로벌 경쟁력을 높여 나갈 계획"이라며 "특히 환경 규제가 까다로운 유럽 시장 공략에 적극적으로 나설 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

다이소 화장품 MZ만 사는 줄 알았는데…5060도 북적북적

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기