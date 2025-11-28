LX하우시스 바닥재 3종, 국내 최초 'EPD-글로벌' 인증

한국·EU 상호 인정하는 환경성적표지 인증

렉스코트·오리진·에코노플러스 등 포함

"유럽 공략 발판…글로벌 경쟁력 강화"

LX하우시스의 바닥재 제품 3종이 국내 바닥재 업계 최초로 한국과 유럽연합(EU)이 상호 인정하는 환경성적표지 인증인 'EPD-글로벌' 인증을 받았다.

LX하우시스는 28일 시트 바닥재 '렉스코트'와 '오리진', 타일바닥재 '에코노플러스' 등 3개 제품이 한국환경산업기술원과 노르웨이 EPD 인증기관인 'EPD-글로벌'로부터 상호 인정 'EPD-글로벌 인증서'를 받았다고 밝혔다.

'EPD-글로벌' 인증을 받은 LX하우시스 바닥재 '에코노플러스'. LX하우시스 AD 원본보기 아이콘

EPD(환경성적표지) 인증은 원료물질 취득부터 생산·유통·사용·폐기에 이르기까지 제품 및 서비스의 전 과정에서 발생하는 온실가스 등 환경 영향을 공개하는 제도다.

이번에 인증받은 LX하우시스의 바닥재 3종은 모두 뛰어난 친환경성과 기능성을 가진 제품이다. 회사는 이번 인증을 계기로 향후 해외시장에서 경쟁력을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시트바닥재인 렉스코트와 오리진은 특수시설용 제품이다. 렉스코트는 충격 흡수가 뛰어난 고탄성 성능으로 체육관 등 스포츠시설용 제품이며, 오리진은 장기 내구성과 위생성이 뛰어나 병원·건강검진센터 등에 적용되는 의료시설용 제품이다. 두 제품은 북미, 중국, 동남아 지역 등으로 수출되고 있다.

타일바닥재인 에코노플러스는 고강도 표면 코팅으로 생활 스크래치를 효과적으로 줄여주는 제품이다. 오염 시 얼룩을 쉽게 지울 수 있어 사용 편의성을 높였다. 동남아 지역 등으로 활발히 수출되고 있다.

LX하우시스 관계자는 "국내 바닥재 업계에서 환경성적표지 인증을 최다 보유하고 있는 만큼 향후 'EPD-글로벌' 인증 획득을 계속 늘려나가 바닥재 제품의 글로벌 경쟁력을 높여 나갈 계획"이라며 "특히 환경 규제가 까다로운 유럽 시장 공략에 적극적으로 나설 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>