"K-뷰티, 올해 미국 매출 20억달러 돌파 전망"

CNBC, 닐슨IQ 자료 인용 보도

MZ 중심으로 틱톡 입소문 효과 톡톡

한국산 화장품의 올해 미국 매출이 20억달러(약 2조9300억원)를 넘어설 것이란 전망이 제기됐다. 젊은층이 주로 이용하는 중국계 동영상 공유 플랫폼 '틱톡'과 같은 사회관계망서비스(SNS)를 통한 입소문 마케팅 효과로 미국 주요 유통업체의 진열대를 빠르게 장악하고 있다는 분석이다.

27일(현지시간) 미국 CNBC는 시장조사업체 닐슨IQ 자료를 인용해 K-뷰티의 올해 미국 내 매출이 전년 대비 37% 증가할 것이라며 이 같이 보도했다. 전체 미국 화장품 시장 성장률이 올해 한 자릿수에 머물 것으로 예상되는 가운데, K-뷰티의 성장세는 이례적으로 가파른 것으로 평가된다.

닐슨IQ의 테레세-앤 드 암브로시아 뷰티·퍼스널 케어 부문 부사장은 CNBC와의 인터뷰에서 "K-뷰티의 성장세는 매우 놀라운 수준"이라며 "미국 전체 뷰티 시장이 한 자릿수 성장에 그치고 있지만 K-뷰티는 확실히 다른 속도로 움직이고 있다"고 말했다.

이 같은 성장 배경으로는 틱톡의 폭발적 전파력, 젊고 다양한 고객층, 울타·세포라·월마트·코스트코 등 주요 소매업체의 공격적인 확장 전략이 꼽힌다.

특히 미국의 주요 유통기업들은 K-뷰티에 대한 소비자 관심을 놓치지 않고 있다. 화장품 전문 매장 울타는 올해 1분기 한국산 화장품 매출이 38% 증가했다고 밝혔으며, 2분기에도 시장 기대를 웃도는 실적을 기록했다고 밝혔다. 회사 측은 K-뷰티 브랜드와의 협업이 매출 성장의 핵심 동력으로 작용했다고 설명했다. 세포라 역시 뉴욕 타임스퀘어 플래그십 매장 한쪽 벽면을 K-뷰티 전용 공간으로 꾸미고, 다양한 K-뷰티 브랜드와 독점 공급 계약을 체결하는 등 적극적인 확대 전략을 펼치고 있다.

틱톡 중심의 입소문 마케팅은 K-뷰티의 급성장 요인으로 가장 많이 거론된다. 퍼스널케어 인사이트에 따르면 미국 내 K-뷰티 소비자의 약 4분의 3은 MZ세대로, 이들은 주로 틱톡에서 제품 정보를 얻는다. 소비자 데이터 기업 스페이트는 K-뷰티, 한국 스킨케어 관련 게시물의 주간 조회수가 2억5000만건에 달한다고 밝혔다.

그러나 일각에서는 K-뷰티 성장세가 SNS를 기반의 입소문에 지나치게 의존하고 있다는 점을 잠재적 리스크로 지적한다. 암브로시아 부사장은 "성장이 단일 플랫폼에 과도하게 집중될 경우 추천 알고리즘이 바뀌는 것만으로도 하룻밤 사이 노출이 급격히 변동할 수 있다"며 "우리는 플랫폼들의 추천 알고리즘 조정이 어떤 결과를 초래하는지 여러 차례 지켜봐 왔다"고 경고했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>