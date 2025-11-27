본문 바로가기
[포토] 야당 탄압 규탄하는 송언석 원내대표

김현민기자

입력2025.11.27 16:40

[포토] 야당 탄압 규탄하는 송언석 원내대표
송언석 국민의힘 원내대표가 27일 추경호 의원에 대한 체포동의안 표결에 앞서 국회 본회의에서 나와 규탄 발언을 하고 있다.





"수백, 수천만원 선결제했는데"…돌연 문닫은 세종시 치과에 환자들 분통 "수백, 수천만원 선결제했는데"…돌연 문닫은 세종... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

