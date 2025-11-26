본문 바로가기
경기교육청, 25일 '학교회계 업무담당자' 연수

이영규기자

입력2025.11.26 13:30

경기도교육청이 학교 회계의 자율성 제고와 업무 부담 경감을 위해 '학교회계 업무담당자 연수'를 실시했다.


도교육청은 25일 수원 광교 남부청사에서 예산편성 및 집행관리에 어려움을 느끼는 학교 담당자를 위해 해결 방향을 제시하고, 학교 현장 지원 강화로 자율성을 높이는 경기미래교육 실현을 위해 학교회계 업무담당자 연수를 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 연수에는 도내 25개 교육지원청 학교회계업무 담당자와 학교회계 대표 강사 120여명이 참석했다.


경기도교육청이 25일 수원 남부청사에서 학교회계 업무담당자 연수를 진행하고 있다. 경기도교육청 제공

교육은 ▲본예산 편성 방향 ▲단위 학교 재정집행 관리 ▲2026학년도 기본지침 개정사항 ▲디지털 도구 활용 사례 등 학교회계 실무를 중심으로 진행됐다.


도교육청은 교육부 예산과목 표준안을 근거로 학교 및 교육지원청 개선 의견, 지출증빙서류 간소화 방안, 혼동하기 쉬운 비목 정비 등을 반영해 지침을 개정해 단위 학교의 재정운영 자율성 확대와 업무 부담 경감에 힘쓰고 있다.

갈인석 도교육청 예산담당관은 "새로운 경기미래교육 행정 실현을 위해 단위 학교 예산편성과 집행관리의 자율성 강화에 더욱 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
