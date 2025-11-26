진도군-중기연, 지방 살리기 상생 협약

전문성·지역자원 결합해 지역경제 활력 도모

전남 진도군이 25일 중소벤처기업연구원(원장 조주현)과 '지방 살리기 상생 자매결연 업무협약'을 맺고 지역경제 활성화와 상생 발전을 위한 협력을 본격화했다.

이번 협약은 두 기관이 지속 가능한 지역경제 기반을 마련하고, 지방 소멸 위기에 대응하기 위한 공동 협력 의지를 담았다.

중소벤처기업연구원은 협약에 따라 ▲취약계층 대상 온누리상품권 300만 원 후원 ▲기관 행사 개최 ▲휴가철 직원 방문 독려 ▲지역특산품 우선 구매 ▲K-먹거리 산업화 지원 ▲지역 기업 자문 제공 등 실질적 지원에 나선다.

전남 진도군은 지역특산품과 관광명소, 숙박시설 등 다양한 지역 정보를 연구원과 공유하며 양 기관의 교류가 원활히 추진될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

김희수 진도군수는 "진도군의 풍부한 지역자원에 연구원의 전문성이 더해져 지역경제 활성화를 견인할 기반이 마련됐다"며 "진도의 먹거리 문화와 관광 자원을 체계적으로 산업화해 지방 살리기의 모범 사례로 만들겠다"고 말했다.

한편 진도군은 이번 협약을 계기로 ▲지역특산품 판로 확대 ▲소상공인 지원 강화 ▲관광산업 연계 사업 발굴 등 지속 가능한 지역 회복과 활력 제고를 위한 다양한 사업을 추진할 방침이다.





