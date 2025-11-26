삼성자산, 연말 맞이 연금 투자 추천 포트폴리오 5종

삼성자산운용은 26일 연금 투자 시즌을 맞아 투자자들이 자신의 성향에 맞춰 포트폴리오를 구성할 수 있도록 '연말 연금 투자 추천 펀드 5종'을 제안했다.

실질적인 노후 자산을 확보하기 위해 '실적배당형 상품'을 선택하려는 투자자가 늘고 있다.

삼성자산운용은 장기적인 시각에서 구조적 성장이 기대되는 테마와 안정적인 현금 흐름을 동시에 확보할 수 있는 균형 잡힌 전략을 제시했다. 장기 성장이 기대되는 글로벌 AI 2종과 분산 투자가 가능한 국내 채권혼합형 2종, 퇴직연금에서 100% 투자 가능한 자산배분형 TDF 1종 등을 실질적인 대안으로 제시했다.

인공지능(AI)·로봇 산업을 연금 투자의 핵심인 '장기 성장성'에 부합하는 업종으로 꼽았다. AI는 단순한 테마를 넘어 전 산업의 패러다임을 바꾸는 메가트렌드로 자리 잡았다. '삼성글로벌ChatAI 펀드'는 생성형 AI 돌풍의 중심에 있는 글로벌 서비스 플랫폼 및 소프트웨어 대표 기업에 집중 투자한다.

'삼성글로벌휴머노이드로봇 펀드'는 또 하나의 강력한 미래 성장 동력이다. 최근 엔비디아 젠슨 황 CEO가 "AI의 최종 진화는 휴머노이드 로봇"이라고 강조한 바와 같이, 로봇 산업은 AI 기술과의 융합을 통해 상용화 속도가 빨라지고 있다. 해당 펀드는 기술력을 갖춘 글로벌 휴머노이드 밸류체인 기업에 선제적으로 투자해 장기적인 자본 차익을 추구한다.

안정성을 중시하는 투자자나 퇴직연금(DC, IRP) 계좌 내 안전자산 의무 편입 비중(30%)을 고민하는 투자자에게는 국내 채권혼합형 펀드 2종을 제시했다. 국내 대표 지수를 추종하며 시장 흐름을 따라가고 싶다면 '삼성퇴직연금KOSPI200채권혼합 펀드'가, 저평가된 우량 대형주 위주의 선별 투자를 원한다면 '삼성퇴직연금코리아대표 채권혼합 펀드'가 적합하다고 조언했다. 올해와 내년 국내 증시는 '이익 기반 대형주'가 주도하는 장세로 예상된다는 전망이 나오면서, 안정성과 수익성을 동시에 잡을 수 있는 대안으로 주목받고 있다.

퇴직연금에서 최대 100%까지 투자 가능한 '삼성한국형TDF2050 펀드'도 추천했다. TDF(Target Date Fund)는 투자자의 은퇴 시점(Target Date)에 맞춰 주식과 채권 비중을 자동으로 조절해 주는 '알아서 굴려주는' 펀드다. 해당 펀드는 전 세계 다양한 자산군에 투자하고 있어, 해당 상품만으로도 연금 내 분산투자를 끝낼 수 있는 효율적이고 편리한 상품이다.

전용우 삼성자산운용 연금OCIO본부장은 "연금 투자는 은퇴 이후를 위한 장기 레이스인 만큼, 당장의 유행을 따르는 것보다 구조적으로 성장하는 자산과 안정적인 자산을 적절히 배분하는 것이 승패를 좌우한다"고 설명했다. 이어 "AI·로봇과 같은 확실한 미래 성장 테마를 포트폴리오의 중심에 두고, 채권혼합형 상품으로 변동성을 관리한다면 세액공제 혜택과 함께 든든한 노후 자산을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



