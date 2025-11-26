동남권원자력의학원, ‘예방적 감사활동 참여형 캠페인’ 마무리

창작물 공모전·청렴 타자 게임 등 직원 참여 확대… 조직 내 청렴·윤리문화 정착

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈) 감사팀은 지난 11월 3일부터 14일까지 2주간 전 직원을 대상으로 진행한 '2025년 예방적 감사활동 참여형 캠페인(예감 캠페인)'을 마무리했다.

이 캠페인은 기존의 '적발 중심' 감사에서 벗어나 직원 스스로 청렴·윤리 의식을 강화하고 존중과 배려가 기반이 되는 건강한 조직문화를 조성하기 위해 기획됐다.

청탁금지법, 이해충돌방지법, 갑질 근절 등 다소 무겁게 느껴질 수 있는 주제를 ▲창작물 공모전 ▲청렴 타자 게임 등 흥미 기반 참여형 프로그램으로 구성해 직원들의 큰 관심을 끌어내고 14편의 작품이 출품되는 등 높은 참여율을 보였다.

캠페인의 핵심인 '창작물 공모전'에서는 포스터, 스토리북, 4컷 만화, 쇼츠 영상 등 다양한 형식의 작품이 접수됐다. 특히 생성형 AI 도구 활용을 적극 장려해 직원들의 접근성을 높이고, 새로운 아이디어 발굴에도 도움이 됐다는 평가가 나왔다.

심사 결과, 의료질관리팀 김윤화 팀장의 포스터 작품이 메시지 전달력과 창의성을 인정받아 최우수상을 받았다. 해당 작품은 '공정(법규 준수)과 존중(갑질 근절)이 결합할 때 환자와 직원 모두가 행복한 신뢰가 완성된다'는 메시지를 시각적으로 명확히 표현한 점이 높은 평가를 받았다.

의료질관리팀 김윤화 팀장과 이창훈 의학원장. 동남권원자력의학원 제공 AD 원본보기 아이콘

김 팀장은 "교과서적으로 들릴 수 있는 주제를 쉽고 직관적으로 전달하고자 고민했다"며 "AI 도구를 활용한 제작 과정도 즐거웠고, 조직문화 개선에 작은 도움이 되길 바란다"고 소감을 말했다.

우수상에는 '청렴버스 손잡이'를 주제로 포스터를 제작한 약제팀 최혜진 사원이 선정됐다. 그는 "출근길에 흔들리지 않도록 손잡이를 잡듯, 우리도 유혹에 흔들리지 않기 위해 청렴이라는 손잡이를 놓지 않아야 한다는 의미를 담았다"며 "공모전 준비를 통해 청렴의 가치를 다시 생각해보는 계기가 됐다"고 말했다.

함께 진행된 '청렴 타자 게임'은 내부 규정과 법령 내용을 문장으로 구성해 게임을 즐기며 자연스럽게 청렴 관련 지식을 습득할 수 있도록 마련됐다. 직원들의 높은 참여 열기 속에서 진행되며 캠페인의 효과를 더했다.

감사팀 관계자는 "이번 캠페인을 통해 감사가 두려운 것이 아니라 조직 건강을 지키는 '예방접종'과 같은 역할을 한다는 메시지를 전달하고자 했다"며 "직원들이 즐겁게 참여할 수 있는 소통 중심 청렴 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

동남권원자력의학원은 이번 공모전 수상작을 내부 교육자료와 홍보 콘텐츠로 활용해 청렴 문화를 보다 폭넓게 확산시켜 나갈 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



