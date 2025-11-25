[포토] 새벽을 깨운 희망 '어둠의 장막' 걷히고 새 빛 찾아왔다

하루를 여는 망양정 동틀녘

가장 이른 빛을 담아내는 일출 명소 망양정.

고요한 바다 위, 새로운 시작을 알리는 여명과 함께 희망찬 하루가 시작된다.





