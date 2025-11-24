"광주시가 대책 마련해야" GGM 노조, 천막농성 돌입

GGM "노조 탄압·폭력은 사실 무근"

금속노동조합 광주전남지부 광주글로벌모터스(GGM)지회가 광주시를 향해 사측의 노조 탄압에 대한 대책을 촉구하며 천막 농성에 들어갔다.

노조는 24 오후 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 "GGM은 국내 첫 노사 상생 모델인 '광주형 일자리'를 표방해 출범했다"며 "하지만 사측은 노조 활동을 한다는 이유로 조합원들을 징계·차별하고 있다"고 주장했다.

이들은 "노조 간부의 보직을 해임하는 것은 부당 인사라는 중앙노동위원회의 판정이 나왔지만, 사측은 반성하거나 관련자에게 책임을 묻지 않고 있다"며 "GGM의 정상화를 위해 광주시는 침묵·방관 대신 대책을 마련해야 한다"고 덧붙였다.

이에 GGM은 이날 입장문을 내고 "광주글로벌모터스는 일반 기업과는 다르게 광주·전남 지역 청년들의 일자리를 마련해주기 위해 노사민정 대타협으로 탄생한 사회 공헌 성격의 기업이다"며 "이에 따라 광주시노사민정협의회는 누적 생산 35만 대까지는 대안 노조인 노사상생협의회를 통해 임금을 비롯한 제반 근무 환경 및 작업 조건 등을 협의한다는 노사상생발전 협정서를 체결했다"고 설명했다.

이어 "그동안 노조에 이런 사실을 설명했지만 들으려 하지 않았다. 그럼에도 회사는 노조를 인정하고 노조 활동을 존중해 왔다"며 "노조는 마치 회사 측이 노조 탄압과 폭력을 행사한 것처럼 왜곡 선전하고 있는데, 회사는 그러한 사실이 없다"고 반박했다.

GGM 노조는 올해 초 임금·단체협약(임단협) 협상이 결렬된 이후 부분 파업을 하는 등 사측과 갈등을 이어오고 있다.





