[포토] 우이신설 연장선 기공식

오세훈 서울시장(왼쪽 네 번째)을 비롯한 주요 내빈들이 24일 서울 도봉구 방학사계광장 여름마당에서 열린 '우이신설 연장선 도시철도 건설공사 착공식'에 참석해 기공을 축하하는 퍼포먼스를 펼치고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>