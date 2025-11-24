광화문에 산타마을이… 서울시, '서울윈터페스타' 개최

내달 12일부터 도심 곳곳에서

'산타 마을'에 '루돌프 회전목마'

참여형 '시민이 비추는 타종식'

대한민국 최대 겨울 축제 '서울윈터페스타'가 다음 달 막을 올린다. 광화문에는 산타마을이, DDP에서는 세계적인 미디어아트 축제가 열린다. 지난해 540만명의 시민과 해외 관광객이 참여한 '서울윈터페스타'가 올해는 K컬쳐 협업 이벤트 등으로 업그레이드된다.

24일 서울시에 따르면 올해 '서울윈터페스타'는 12월 12일부터 내년 1월 4일까지 광화문광장, 청계천, 서울광장, DDP 등에서 열린다.

올해 행사는 궁중문화축전 및 전국무용제 등 대한민국 대표축제를 성공적으로 이끈 이재원 총감독이 지휘한다. '판타시아 서울(FANTASIA SEOUL), 시민이 함께 만들어가는 환상의 서울'을 주제로 진행되는 올해 축제는 서울시민은 물론 전 세계 관광객이 관람을 넘어 직접 주인공이 되는 '시민 참여형 대축제'가 콘셉트다.

12일 오후 7시 광화문광장에서 열리는 '판타지아 빛 퍼레이드'가 시작이다. 필리핀 해외초청팀 공연과 '아름드리 무용단'의 창작 한국무용부터 국내 정상급 뮤지컬 배우들의 '뮤지컬 갈라쇼'가 예정됐다. 이어 150여명의 시민합창단 공연과 LED 아트 퍼포먼스 그룹 '생동감 크루'의 퍼포먼스도 선보인다.

광화문광장에서는 광장 자체를 초대형 캔버스로 꾸미는 서울라이트 광화문과 광화문마켓이 진행된다. 특히 올해 광화문마켓은 '산타빌리지'를 콘셉트로 유럽의 크리스마스마켓을 재연하고 루돌프 회전목마도 설치해 방문객의 동심을 자극한다.

'서울라이트 광화문'에서는 '광화, 빛으로 숨 쉬다'를 주제로 미디어파사드 쇼와 시민이 직접 대북을 쳐서 레이저를 쏘는 인터랙티브 프로그램이 선보인다.

청계천에서는 올해로 17회를 맞은 '서울빛초롱축제'가 '나의 빛, 우리의 꿈, 서울의 마법'을 주제로 열린다. 청계광장변 '팔마(八馬)' 조형물에서 시작해 삼일교를 지나 DDP 인근 오간수문까지 4가지 테마의 빛 조형물과 실험적인 미디어아트가 물길을 장식할 예정이다.

'서울광장'에서는 'Winter Ring(도시 위에 피어난 축제의 링)'을 테마로 12월 19일부터 내년 2월 8일까지 52일간 스케이트장을 운영한다. DDP에서는 세계적인 미디어아트 축제 '서울라이트 DDP'와 글로벌 인플루언서 박람회인 '서울콘'이 동시에 열린다. 이밖에도 도심 속 이색 대결 '겨울잠자기 대회', 화려한 빛과 음악이 어우러진 '거리 퍼레이드', 무선 헤드폰을 쓰고 즐기는 'K-POP 댄스파티' 등 참여형 이벤트도 계획됐다.

축제의 하이라이트인 '제야의 종 타종행사'는 12월 31일 보신각에서 진행된다. 올해는 '당신이 빛입니다'를 콘셉트로, 보신각 기와에 미디어파사드를 맵핑해 종소리에 맞춰 보신각 건물이 울리는 모습을 연출, 소리의 시각화라는 새로운 장르를 선보인다. 김태희 서울시 문화본부장은 "지난해 540만명 시민의 사랑을 받은 서울윈터페스타가 올해는 시민과 관광객이 직접 참여하고 함께 즐기는 축제로 한 단계 더 도약한다"며 "서울 도심 어디서나 시민이 주인공이 되는 '환상의 서울'을 경험하시길 바란다"고 말했다.

