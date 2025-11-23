대통령실 안보3차장 "李대통령 순방으로 외교지평 확대 성과"

오현주 국가안보실 제3차장이 23일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그의 한 호텔에 마련된 한국 취재단 기자실에서 G20 정상회의 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오현주 국가안보실 3차장은 23일(현지시간) 이재명 대통령의 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 성과에 대해 "국익중심 실용외교의 지평을 아프리카 등 '글로벌 사우스(남반구에 위치한 제삼 세계 국가)'로 확대했다"고 말했다.

오 차장은 이날 G20 정상회의가 진행 중인 남아프리카공화국 요하네스버그에서 현지 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

오 차장은 "이 대통령이 아프리카에서 개최되는 첫 G20 정상회의인 점을 감안하여 우리나라의 아프리카와의 연대와 협력 의지를 밝혔다"며 부채 문제 해결, 효과성 제고 등을 선도하겠다는 의지를 밝혔다고 전했다. 이 대통령은 한국의 아프리카 식량원조사업 등 지원 정책도 소개했다.

2028년 G20 정상회의 의장직을 수임한 것에 대해서는 "우리 국격을 제고했다"며 "오늘날 복합적 국제 현안에 대한 G20 협력의 강화를 도모하는 데에 우리나라가 선도적 역할을 수행하게 될 것으로 기대된다"고 오 차장은 설명했다.

이 밖에도 오 차장은 세계무역기구(WTO)의 중요성 강조, 한국의 성과중심 재정정책 제시, 에너지고속도로와 해상풍력 등 기후위기 대응 차원의 에너지전환정책 모범사례 소개 등을 성과로 꼽았다.

한편 미국이 반대의사를 밝힌 다자무역이나 기후위기를 이 대통령이 강조한 것이 미국의 반발을 부를 수 있지 않으냐는 취지의 질문에 대해서 오 차장은 "미국 역시 내년 G20 의장국을 맡기로 돼 있다. (미국도) 문안 협상에도 참여했다"고 답했다.

그러면서 "이번에 미국이 G20에 불참한 것은 꼭 G20의 필요성을 부정하는 것은 아니라고 생각한다"고 부연했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



