구미시, 2026년 예산안 2조2320억원 편성

2025년 당초예산 2조1455억원 대비 865억원(4.03%)이 증가

가용재원 최대 발굴과 재정역량을 집중한 적극적 예산편성

시민생활에 체감가능한 정주여건 개선 및 지역경제활력에 초점

경북 구미시는 2조2320억원(일반회계 1만8560 특별회계 3760) 규모의 2026년도 예산안을 편성해 11월 21일 구미시의회에 제출했다.

이는 2025년 당초 예산 2조 1455억원 대비 865억원(4.03%)이 증가한 규모로, 시민이 체감 가능한 생활 정주 여건 개선, 소상공인 및 중소기업 지원을 통한 민생경제 회복, 지역 경기 활성화 등 차질 없는 현안 사업 추진에 큰 도움이 될 것으로 보인다.

2026년도 회계별 세입예산안을 보면 일반회계는 올해 대비 815억원이 증가한 1조8560억원이며, 특별회계는 올해 대비 50억원이 증가한 3760억원으로 편성했다.

2025년도 일반회계 세출예산을 기능별로 살펴보면 저출산, 고령화 등 인구구조 변화에 대응하는 사회복지 관련 예산이 6770억원으로 일반회계 예산의 가장 큰 36.47%를 차지하며, 농림 해양수산 1858억원(10.01%), 국토 및 지역개발 1375억원(7.41%), 교통 및 물류 1319억원(7.11%)으로 편성했다.

2026년도 예산안의 중점투자사업으로는 시민이 일상생활 속에서 직접 체감할 수 있는 주거환경의 만족도를 높이기 위해 일반쓰레기 수집·운반(대행) 86억원, 비수익 노선 손실보상 150억원, 시내버스 차량구입 30억원, 화물자동차 공영차고지 조성 89억원, 산업단지 주차·편의시설 확충사업 62억원, 올림픽기념관 주차타워 조성 39억원, 노후버스정보안내기(BIT)교체 10억원, 마을 단위 LPG 배관망 구축사업 26억원(자체 사업비 12억원 포함), 환경자원화시설 보관생활폐기물 처리 20억원 등을 편성하여 대중교통 접근성 개선과 생활폐기물 처리 문제 등 시민이 직접 느낄 수 있는 정주 여건 개선에 총력을 기울일 예정이다.

지역 상권 활성화와 경기부양을 위한 소상공인과 중소기업 지원 방안으로 소상공인 특례보증 출연금 및 이차보전 지원 76억원, 구미사랑상품권 할인율 보상금 75억원, 소상공인 카드수수료 지원사업 10억원, K-온누리패스 사업 8억원, 소상공인 로컬팩 지원사업 5억원, 자율상권활성화사업 21억원, 구미형 일자리 지방투자촉진보조금 115억원, 관내기업투자인센티브 83억원, 구미시 New Venture 창업 지원사업 12억원, 구미시 TIP TOP 스타트업 육성사업 12억원 등 다양한 지역 경기활력 예산도 편성했다.

시민이 즐기는 문화체육시설 인프라 확충을 위해 상모사곡국민체육센터 건립 70억원, 구미문화원 건립 부지매입 27억원, 구미도리사시민치유선센터건립 18억원, 천생역사문화시설조성사업 20억원, 금오산 경관(불빛)분수 조성사업 14억원, 금오산 오토캠핑장 조성사업 26억원, 양포파크골프장 시설 확충사업 12억원, 열린문화광장조성사업(강변야구장) 4억원 등이 편성됐고 구미의 대표축제로 자리 매김한 구미라면축제 8억원, 푸드페스티벌 6억원, 낭만야시장 3억원을 투입하는 등 적극적인 지원을 통해 일과 삶이 조화를 이루는 낭만문화도시, 체류형 관광 도시로의 도약을 본격화할 전망이다.

도시경쟁력 강화를 위하여 상모∼사곡간도로확장공사(대2-5호) 26억원, 국도대체우회도로예강교차로진입도로개설 10억원, 송림네거리입체교차로설치공사 20억원, 비산우회도로(대1-12호) 확장(1구간) 6억원, 고아읍 들성로구간 교차로 개선공사 8억원, 오태도시계획도로(중3-26호)개설 14억원, 산동읍 인덕리 도시계획도로(중1-151호) 확장 10억원, 회전교차로 설치 공사 7억원, 선기 도시계획도로(소2-429호)개설공사 15억원, 금오시장 도시재생 뉴딜사업 135억원, 선산읍 완전동부지구 뉴빌리지 19억원 등 대규모 SOC 사업에 대한 투자를 지속적으로 이어나가고, 송정동 근린공원 경관 조성 사업 3억원, 신평2동 벽화마을 일원 가로경관 개선사업 2억원, 사곡역 앞 골목 경관 조성 2억원, 아름다운 거리 조성 플러스 19억원 등의 예산을 편성함으로써 바쁜 일상을 살아가고 있는 시민들에게 품격 있는 휴식 환경과 다양한 볼거리를 제공할 계획이다.

농업인 소득·경영 안정을 위한 농업예산으로 기초생활 인프라(생활환경정비) 45억원, 동지역 농기계임대사업소 신축 28억원, 친환경미생물배양관 신축 28억원, 선산 농기계 임대사업소 부지 확장 6억원, 농어민수당 81억원, 도개 신림지구 지표수보강개발사업 19억원, 선산읍 농촌중심지활성화사업 12억원, 산동읍 농촌중심지활성화사업 24억원, 무을면 기초생활거점육성사업 11억원, 장천면 기초생활거점육성사업 11억원, 가축유전자원 분산센터 도로개설 15억원, 양봉산물가공센터 건립지원 5억원, 중소형 농업기계 구입 지원 8억원, 구미시 농업기계 구입지원 5억원 등을 편성했다.

저출생·고령화·인구감소 등 인구위기를 극복하고 안정적 복지 실현을 위한 예산으로 기초연금지급 1498억원, 생계급여 634억원, 영유아보육료 483억원, 아동수당지원 303억원, 아이돌봄수당 192억원, 부모급여(영아수당) 283억원, 노인일자리 및 사회활동지원사업 235억원, 장애인활동지원사업 257억원, 장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용 예탁금 186억원, 구미형 청년월세 지원사업 41억원, 구미시가족센터증축 19억원, 첫만남이용권지원 51억원, 소아청소년응급환자진료지원 15억원, 산부인과·소아과ONE-hour진료운영지원 5억원, 공공어린이재활센터운영지원 2억원, 산후조리비 지원 6억원, 난임부부 지원 18억원, 거점형 늘봄센터 구축 지원 15억원 등을 편성하였다.

김장호 구미시장은 "2026년도 예산안은 시민과의 약속을 실천하고 민선 8기를 성공적으로 마무리하기 위한 설계"라며 "일상에서 체감할 수 있는 실용적인 정책을 중심으로 시정을 운영해 시민의 삶의 질을 높이고 구미 경제에 활력을 불어넣겠다"고 밝혔다.

2026년 당초예산(안)은 제292회 구미시의회 정례회의 심의를 거쳐 12월 11일 최종 확정된다.





