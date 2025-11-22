본문 바로가기
한국주택금융공사, 부산문화재단에 기부금 전달… 청년예술인 창작 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.22 13:42

어려운 환경 속 창작활동 지속하는 부산 청년예술인 대상 지원금 활용 예정

한국주택금융공사(사장 김경환)는 지난 21일 부산지역 청년 예술인을 지원하기 위해 'HF 지역 청년예술인 창작 지원' 사업 기부금을 부산문화재단(대표이사 오재환)에 전달했다.

한국주택금융공사가 부산문화재단에 기부금을 전달하고 기념촬영하고 있다. 한국주택금융공사 제공

이번 기부금은 장애, 기초생활수급, 자립준비 등 어려운 여건 속에서도 예술 활동을 이어가고 있는 부산지역 청년예술인의 창작 활동 지원을 위해 사용될 예정이다.


유호재 한국주택금융공사 상임이사는 "이번 사업이 열정적으로 활동하고 있는 부산 청년예술인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "공사는 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 지속하고, 문화·예술 분야 지원에도 꾸준한 관심을 기울이겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
