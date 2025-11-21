이이경, 침묵 깨고 고소장 공개…'놀뭐' 제작진에도 섭섭함 전해

"하차권유 받고 결정"

"독일 방문해서도 고소할 것"

배우 이이경. 이이경 인스타그램

배우 이이경이 자신을 둘러싼 사생활 루머에 대해 약 1개월 만에 입을 열고 고소장을 공개했다. 루머를 퍼트린 인물에 대한 것인데, 예능 '놀면 뭐하니?'에서 하차하게 된 배경도 설명하면서 섭섭함을 전했다.

21일 이이경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "그동안 저의 입장을 이야기하지 않았던 이유는 변호사를 선임하고 유포자에 대한 형사 고소를 완료하기 전까지 언급을 자제해 달라는 소속사의 요청이 있었기 때문"이라고 운을 띄웠다.

최근 서울강남경찰서를 방문해 고소인 진술조사를 마쳤다는 사실도 전했다. 루머에 대한 입장을 전달했고, 협박과 허위사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤다는 것이다.

매 순간 울화가 치밀었다고 언급하면서 "실체도, 누군지도 모르는 독일인이라고 주장하는 사람이 수개월 전 회사에 협박 메일을 보냈던 것처럼 나타나고 사라지기를 반복했다"며 "회사에서는 허위사실에 대한 진실공방을 할 이유도 없다며 한 번 더 저를 진정시켜 주었다"고 전했다.

긴 시간 함께했던 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 제작진에 대한 서운한 마음도 전했다. 그는 "하루 만에 조작이라고 하고 사라졌지만 그로 인해 예능에서 하차 권유를 받았고, 저희는 자진 하차를 선택하게 된 것"이라며 "이전 면치기 논란 때도 저는 분명 하기 싫다고 했지만, 저 때문에 국수집을 빌렸다고 부탁해서 했음에도 "예능으로 하는 겁니다!"라는 저의 멘트는 편집됐다"고 토로했다.

또 "이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 저 개인이 감당해야 했다. 저의 이미지는 큰 손상을 입게 됐다"고 설명했다.

현재 신규 촬영은 차질 없이 하고 있다는 근황도 전했다. 영화 세대유감 촬영을 마쳤고, 베트남 영화와 해외 드라마, 예능 촬영을 진행하고 있다는 것이다.

이이경은 "여러분들이 궁금하실 결만은 영장이 발부된 후 곧 용의자가 특정될 것"이라며 "독일에 있다 하더라도 직접 독일 현지에 가서 고소장을 제출할 것이다. 악플러 또한 절대 선처 없다"고 분노했다.

끝으로 "마지막까지 저를 믿고 기다려주시는 팬분들, 믿어주고 의리를 지켜준 나는 솔로, 용감한 형사들, 핸썸가이즈, 그 외 모든 분들께 감사드린다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



