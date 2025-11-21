與, 당대표 예비경선서 권리당원 투표비율 25%→35% 상향

정청래 "권리당원 1인 1표는 헌법정신"

더불어민주당이 당 대표 선출을 위한 예비 경선 투표에서 권리당원 비중을 확대하는 방안을 추진한다. 당 대표 선출 예비 경선에서 중앙위원 투표 반영 비율을 현행 50%에서 35%로 하향하고, 권리당원 유효 투표 반영 비율은 25%에서 35%로 상향 조정하는 방식이다.

조승래 민주당 사무총장은 21일 당무위원회 부의사항 브리핑에서 이같이 밝혔다.

민주당은 또 대의원과 권리당원에게 모두 동일한 투표권을 부여하는 '1인 1표제' 당헌 개정을 추진한다. 당의 주요 당무와 정책에 관한 사항은 전 당원 투표에 부칠 수 있도록 하는 방안도 함께 추진한다.

다만 노동계와 취약지역에 대한 대표성이 저하될 수 있다는 지적에 따라 노동 대표성 보장을 명문화하는 조항을 추가하고, 중앙당의 각급 위원회를 구성할 때는 전략 지역 당원을 10% 이상 포함하도록 명시하기로 했다.

조 총장은 "1인 1표로 된다고 하더라도 대의원 제도가 없어지는 건 아니고, 대의 기구로서 전국 대의원은 있다"고 설명했다.





