與, 당대표 예비경선서 권리당원 투표비율 25%→35% 상향

문혜원기자

입력2025.11.21 16:03

정청래 "권리당원 1인 1표는 헌법정신"

더불어민주당이 당 대표 선출을 위한 예비 경선 투표에서 권리당원 비중을 확대하는 방안을 추진한다. 당 대표 선출 예비 경선에서 중앙위원 투표 반영 비율을 현행 50%에서 35%로 하향하고, 권리당원 유효 투표 반영 비율은 25%에서 35%로 상향 조정하는 방식이다.

정청래 더불어민주당 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

조승래 민주당 사무총장은 21일 당무위원회 부의사항 브리핑에서 이같이 밝혔다.


민주당은 또 대의원과 권리당원에게 모두 동일한 투표권을 부여하는 '1인 1표제' 당헌 개정을 추진한다. 당의 주요 당무와 정책에 관한 사항은 전 당원 투표에 부칠 수 있도록 하는 방안도 함께 추진한다.

다만 노동계와 취약지역에 대한 대표성이 저하될 수 있다는 지적에 따라 노동 대표성 보장을 명문화하는 조항을 추가하고, 중앙당의 각급 위원회를 구성할 때는 전략 지역 당원을 10% 이상 포함하도록 명시하기로 했다.


조 총장은 "1인 1표로 된다고 하더라도 대의원 제도가 없어지는 건 아니고, 대의 기구로서 전국 대의원은 있다"고 설명했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
