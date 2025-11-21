'반도체·車 호조' 이달 20일까지 8.2%↑…"6개월 연속 플러스 전망"(종합)

관세청, 11월 1~20일 수출입 현황

반도체 26.5%·승용차 22.9%↑

이달 들어 20일까지의 수출이 주력 품목인 반도체와 자동차 호조에 8%가 넘는 증가세를 보였다. 정부는 11월 전체적으로도 이같은 증가세가 이질 것으로 전망했다. 11월에도 수출이 플러스를 보이는 경우 한국 수출은 6개월 연속 증가하게 된다.

관세청은 11월 1~20일 수출액이 385억달러로 전년 동기 대비 8.2% 늘었다고 21일 밝혔다. 조업일수는 15.5일로 지난해 같은 기간과 같았다. 이를 고려한 일평균 수출액은 24억8000만달러로 역시 8.2% 증가했다.

품목별로는 전년 동기 대비 반도체(26.5%)와 승용차(22.9%), 선박(2.3%) 등이 증가했다. 석유제품(-19.3%)과 자동차 부품(-8.1%) 등은 감소했다. 반도체 수출 비중은 25.3%로 3.7%포인트 커졌다.

양대 수출국인 중국(10.2%)과 미국(5.7%)으로의 수출이 모두 증가했다. 유럽연합(EU·4.9%)과 말레이시아(29.3%) 등도 수출이 늘었다. 반면 베트남(-2.5%)과 일본(-3.9%), 인도(-6.5%) 등은 줄었다.

산업통상부 관계자는 "이번 자동차 수출 증가세는 관세 15% 타결 효과보다는 지난해 부품사 파업 탓에 수출이 감소했던 기저효과 영향이 크다"며 "한국 자동차에 대한 미국 관세 15% 적용 시 단기적으론 수익성 제고가 기대되고, 중장기적으론 수익성 제고를 바탕으로 한 마케팅 강화가 수출 확대로 이어질 수 있다"고 설명했다.

이달 20일까지 수입은 361억달러로 전년 동기 대비 3.7% 증가했다. 기계류(13.6%)와 정밀기기(8.2%), 승용차(35.6%) 등이 증가, 반도체(-3.8%), 원유(-16.4%) 등은 감소했다. 에너지(원유·가스·석탄) 수입액도 17.5% 감소했다. 국가별로는 중국(5.6%)과 미국(13.5%), EU(15.2%), 일본(1.0%) 등으로부터의 수입은 늘었고 대만(-0.1%), 사우디아라비아(-35.2%) 등은 줄었다.

11월 1~20일 수출액이 수입보다 많은 영향에 무역수지는 24억달러 흑자를 기록했다. 이를 포함한 올해 들어 11월20일까지의 무역흑자 규모는 587억달러로 확대됐다.

산업부 관계자는 "반도체와 자동차 수출이 전체 수출 증가세를 견인하고 있고 이에 힘입어 전체 수출도 증가세가 유지될 것으로 전망하고 있다"며 "정부는 수출이 견조한 증가세를 이어갈 수 있도록 정책적 지원에 만전을 기하겠다"고 말했다.





